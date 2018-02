Arbeiderne ble sittende fast onsdag kveld, da strømmen gikk i gruveanlegget i provinsen Free State, ifølge fagforeningen AMCU. Selskapet Sibanye-Stillwater opplyser at heisene i Beatrix-gruven sluttet å fungere.

Det ble sendt ned redningsteam for å gjøre rede for alle arbeiderne, og det ble også sørget for at de fikk mat og vann, opplyser selskapets talsmann James Wellsted til TV-kanalen ENCA.

Tidlig fredag morgen meldte gruveselskapet at alle arbeiderne var reddet og at ingen var skadet.