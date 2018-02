Over tre millioner mennesker er drevet på flukt i Jemen etter at Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon gikk til krig mot Houthi-opprørerne for tre år siden.

Konflikten sprer seg til stadig nye fronter og over 70 prosent av dem som er drevet på flukt siden begynnelsen av desember, har ifølge FN flyktet fra områdene rundt Hodeida og Taez på vestkysten av landet.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er særlig bekymret over interflyktningene som fortsatt befinner seg i eller nær konfliktområdene i de to provinsene, der forholdene raskt forverres.

Omringet av kamphandlinger

– Menneskene der blir utsatt for vold og sykdom og har ikke tilgang på grunnleggende tjenester, advarer UNHCR.

– De fleste som har flyktet i Hodeida og Taez, bor nå hos slektninger eller venner og er fanget i bygninger eller huler. De er omgitt av kamper og risikerer å bli mål for flyangrep og snikskyttere, sier UNHCRs talskvinne Cecile Pouilly.

Også i områdene rundt Jawf og Hajjah, samt i den oljerike Shabwa-provinsen flykter stadig flere fra kamphandlinger, ifølge UNHCR.

Verdens verste krise

FN har lenge betegnet Jemen som verdens største humanitære krise. 22 millioner mennesker er avhengige av matvarehjelp utenfra for å overleve, og åtte millioner av dem lever på randen av hungersnød.

Minst 9200 mennesker er drept siden Saudi-Arabia gikk til krig mot houthiene. I tillegg har nærmere 2200 mistet livet i en stor koleraepidemi det siste året.

UNHCR har bedt om 1,6 milliarder kroner for å hjelpe internflyktningene i Jemen, men har ifølge Cecile Pouilly bare mottatt 3 prosent av dette.