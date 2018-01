Vietnamesisk oljetopp dømt til livstid i fengsel

Trinh Xuan Thanh flyktet fra Vietnam i 2016 for å unngå straffeforfølgelse for økonomisk kriminalitet og korrupsjon.

Tyske myndigheter hevder Thanh ble bortført av vietnamesiske agenter i Berlin etter at han hadde søkt politisk asyl i landet. Denne historien avvises imidlertid av Vietnam, som hevder at han returnerte til hjemlandet frivillig.

Myndighetene mener Thanh, som sjef for et datterselskap av den statlige oljegiganten PetroVietnam, var delaktig i vanstyre som førte til at myndighetene tapte 42 milliarder kroner.

Korrupsjonssaken er en av de største og mest omtalte i Vietnam de siste årene, og på tiltalebenken står også 21 andre, deriblant et tidligere medlem av landets politbyrå.