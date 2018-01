Før helgen ble det annonsert at prins William skulle få ta en titt på de nye redningshelikoptrene som Norge har kjøpt inn.

Det britisk-italienske helikopteret av typen AW101 skulle flys fra Sola til Akershus festning der kronprins Haakon, prins William og kronprinsesse Mette-Marit skulle bli møtt av justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug og se på helikoptrene.

Det skal ha vært et ønske fra prinsen å se på de britiskproduserte helikoptrene. Justis- og beredskapsdepartementet har bestilt 16 av dem, og de skal gradvis erstatte Sea King-helikoptrene.

Men nå henger den kongelige inspeksjonen på Akershus festning i en tynn tråd.

Vil ikke lande på festningen

Luftforsvaret, som drifter helikoptrene, ønsker nemlig ikke å lande på Akershus festning med de helt nye helikoptrene.

– Justis- og beredskapsdepartementet har hatt dialog med Luftforsvaret for å sjekke om det var mulig å lande helikopteret på Akershus festning i forbindelse med hertugbesøket. Luftforsvaret driver fortsatt med klargjøring og dokumentasjon av helikopteret som nylig har ankommet. Ut fra en helhetsvurdering vil ikke Luftforsvaret fly maskinen til Akershus festning så tidlig etter mottak, sier pressekontakt Lars Glemble i Forsvarsdepartementet.

Så vidt Aftenposten kjenner til, er årsaken at helikopteret er helt nytt og at Luftforsvaret fortsatt jobber med å klargjøre rutiner for det. I tillegg skal landingsstedet på Akershus festning være i dårlig stand og de mangler erfaring med å lande under slike forhold siden helikopteret er helt nytt.

Det jobbes med å se om det finnes alternative landingssteder under prinsebesøket.

– Inspeksjonen av helikopteret på Akershus festning er flyttet, det er foreløpig ikke avklart til hvor og når, sier seniorrådgiver Henrik Width i Utenriksdepartementet til NTB.

Veltet

Hittil er det levert to helikoptre av denne typen til Norge. Det første veltet da det kom til Sola i november, en uke etter at det ble levert. Det andre skulle ha blitt levert før jul, men kom først i forrige uke fordi Havarikommisjonen undersøker hva som var årsaken til at det første veltet kort tid etter at det kom, ifølge NTB.

Spilte bandy i Stockholm

Det britiske hertugparet startet Skandinavia-reisen sin med bandykøller i Stockholm, og gravide Kate klinte til med straffemål.

Klokelig iført vinterjakker og toppluer ankom hertugparet Vasaparken i Stockholm for en presentasjon av bandy som sport, og kort tid etter delte de ny kunnskap på Twitter.

– Tilbake i 1813 oppsto bandy i Cambridgeshire og har nå blitt en av de mest populære vintersportene i Skandinavia, Øst-Europa og USA, skriver de.

Paret fikk prøve seg på isen, og hertuginne Kate viste fram gamle kunster. Som tidligere landhockeyspiller var det tilsynelatende enkelt å ta noen bandystraffer for henne.

– Takk alle sammen for at dere gjorde hertugen og hertuginnens første programpost i Stockholm så minneverdig, skriver Kensington Palace på Twitter.

Skam-besøk og grilling av pølser i Norge

Torsdag ankommer hertugparet Oslo.

De blir møtt på Gardermoen av det norske kronprinsparet.

Deretter får de omvisning i Ingrid Alexandras skulpturpark av dronning Sonja og prinsesse Ingrid Alexandra.

De skal møte entreprenører og gründere på kontorfellesskapet Mesh etter en lunsj på Slottet.

Fredag skal de til Hartvig Nissens videregående skole for å møte elever ved skolen og skuespillere fra TV-serien Skam.

Paret avslutter besøket i Holmenkollen. De skal både opp i Holmenkollbakken og deretter møte barn i en friluftsbarnehage som er på skiskole og griller pølser på bål.