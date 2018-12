Kripos har ansvaret for den norske deler av etterforskningen av drapet på norske Maren Ueland (28) og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen (24).

– Vi gjør de undersøkelser vi kan her i Norge. Vi er særlig opptatt av filmen. Vi jobber med dansk politi, og vi jobber for å få satt i gang ulike tiltak for å stanse spredning, og for å få vurdert filmen, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos.

Aftenposten har sett videoen, som viser en ung kvinne bli drept.

Kripos: Hensyn til de pårørende

Hun sier at Kripos og dansk politi i fellesskap har tatt kontakt med ulike, globale tjenestetilbydere for å få fjernet filmen fra nettet.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Først og fremst av hensyn til de pårørende. Men også for å få kontroll på filmen. Det kan være viktig av flere grunner.

– Betyr dette at Kripos mener filmen er ekte?

– Vi jobber fortsatt med å vurdere den. Vi er ikke der nå at vi kan gi en vurdering, sier hun.

Ifølge Dahl Nilssen har norsk politi også tidligere vært i kontakt med nettilbydere for å få sikret eller fjernet materiale fra nettet.

Får hjelp av PST

Kripos samarbeider med Nationalt Efterforskningscenter (NEC) som har ansvaret for det internasjonale samarbeidet i dansk politi.

– Etterforskningen ledes av marokkanske myndigheter. Kripos håndterer saken fra norsk politis side. PST følger saken tett og bidrar til Kripos med det vi måtte ha av relevant informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Tre mistenkte er pågrepet i saken.