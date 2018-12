Hevder at Trump revurderer tilbaketrekning fra Syria

Etter å ha spist lunsj med Trump søndag sier Graham at Trump har gitt ordre om at tilbaketrekningen ikke skal gå så fort som han opprinnelig varslet.

Graham, som er sterkt kritisk til tilbaketrekningen, sier Trump lovte ham at USA vil bli i Syria for å gjøre ferdig jobben med å beseire IS.

– Jeg tenker at vi er i en pause-situasjon. Presidenten forstår behovet for å gjøre ferdig jobben. Jeg tror han er fast bestemt på å sikre at IS er fullstendig beseiret før vi forlater Syria, sa den republikanske senatoren til pressen etter lunsjen.

– Han fortalte meg ting jeg ikke visste, som beroliget meg når det gjelder hvilken retning vi er på vei i Syria, sier han.

Overdrivelse

Da Trump rett før jul tvitret at IS var slått, og at alle USAs 2.000 soldater i Syria umiddelbart skulle trekkes tilbake, mente mange militære eksperter at det var en overdrivelse at IS var nedkjempet, og de advarte mot en forhastet tilbaketrekning.

Graham sier Trump nå har tenkt over Syria-spørsmålet og hvordan styrkene skal trekkes tilbake etter å ha sikret at IS er slått, at de kurdiske styrkene er beskyttet, og at Iran ikke blir vinneren etter at USA er ute.

Han sier at Trump er veldig klar over situasjonen til kurderne, som har vært USAs nærmeste allierte i kampen mot IS i Syria.

Moderert

Grahams kommentarer var betydelig mer moderate enn da han tidligere på dagen varslet at kurderne ville bli slaktet om USA trekker seg ut av Syria nå.

Til CNN sa han da at han ville be Trump snakke med generalene og revurdere.

– Sett ned farten. Vær sikker på at IS ikke kommer tilbake. Ikke overgi Syria til iranerne. Det ville være et mareritt for Israel, sa han.

Han advarte også mot at USA ville ende opp med å måtte kjempe mot IS hjemme om kurderne blir slaktet ned og USA ikke lenger har styrker i Syria, Irak eller Afghanistan.

Sjokk for allierte og militære

Trumps brå beslutning kom som et sjokk på regionale partnere, særlig kurderne, på allierte land og på amerikanske politikere fra begge partier og militære ledere.

De uttrykte forbauselse over at det var mulig å komme med en så viktig kunngjøring uten noen rådslagning med eksperter og i strid med rådene til hans egne nasjonale sikkerhetsrådgivere, og attpåtil på Twitter.

Forsvarsminister Jim Mattis og USAs utsending for kampen mot IS, Brett McGurk, gikk begge av som følge av kunngjøringen.

Samtale med Erdogan

Trump tok avgjørelsen etter en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. De to ble da enige om å samarbeide i kampen mot IS.

Men Tyrkia ser på kurdiske YPG, som er den dominerende styrken i SDF-alliansen som USA støtter i Syria, som en vel så forhatt fiende som IS.

I ukene før Trumps avgjørelse hadde Tyrkia truet med å innlede en offensiv mot SDF og advarte USA mot å komme i veien for offensiven.

Kurderne selv nølte ikke med å søke beskyttelse og samarbeid med Syrias Iran-allierte president Bashar Assad, som straks sendte regjeringsstyrker.

De inntok stillinger i utkanten av Manbij, som styres av SDF, og som var truet av Tyrkia, og der det fortsatt er amerikanske og franske soldater.