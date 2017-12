Pedro Pablo Kuczynski kalte inn regjeringen til et ekstraordinært møte julaften.

Kort tid senere opplyser flere nyhetsbyråer at Kuczynski benåder 79 år gamle Fujimori på medisinsk grunnlag og at ekspresidenten dermed slippes fri fra fengsel før tiden. Fujimori ble i all hast overført fra fengsel til sykehus lørdag kveld. Legen hans opplyser at ekspresidenten opplevde kraftig blodtrykksfall og en unormal hjerterytme som var livstruende.

Fujimori sonet en dom på 25 års fengsel for korrupsjon og menneskerettighetsforbrytelser. Mens mange i Peru anser ham som en korrupt diktator, gir andre ham æren for å ha avslutte en økonomisk krise og et blodig venstreorientert opprør i løpet av en periode fra 1990 og 2000.

Japanskættede Fujimoris datter Keiko stilte for øvrig som Kuczynskis motkandidat i presidentvalget i fjor sommer. Hun leder i dag landets opposisjon.