Trudeau sparker Canadas ambassadør til Kina

Det skjer etter at McCallum fredag sa til avisen Toronto Star at det ville være «supert» om USA droppet sin forespørsel om utlevering for den pågrepne Huawei-direktøren Meng Wanzhou.

Tidligere i uken sa han i en uttalelse at han hadde forsnakket seg da han tidligere i uken sa at Meng har et godt argument for å ikke bli utlevert.

Meng ble pågrepet i Canada i desember. Hun er datteren til mobilgigantens grunnlegger, og pågripelsen har ført til en diplomatisk krise mellom Canada og Kina.

USA anklager Meng for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran. Tirsdag bekreftet de sine planer om å begjære henne utlevert.

