Norsk statsborger funnet død på Sri Lanka

Det melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter overfor avisen at en norsk statsborger er funnet død, men vil ikke kommentere omstendighetene rundt en eventuell drapsetterforskning.

Mannen skal være en 55-åring som opprinnelig er fra Sri Lanka, men som nå er norsk statsborger, bosatt i Oslo. Mannen skal ifølge lokale medier ha blitt funnet på død sitt hotellrom i Negambo-området.

Mediene skriver at omstendighetene rundt dødsfallet gir tydelige tegn på at mannen er blitt utsatt for grov vold.

Han skal ha reist til landet på turistvisum.

