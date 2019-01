Pakistans høyesterett tar opp Asia Bibis sak

Bibi satt åtte år på dødscellen før hun ble frikjent i oktober. Døtrene hennes rømte landet og har fått innvilget asyl i Canada, men Bibi har foreløpig ikke kunnet følge etter dem. Det kan endre seg når høyesterett i Pakistan tar frikjennelsen hennes opp til vurdering.

At landets øverste domstol frikjente henne sist høst var nemlig ikke nok. Radikale religiøse partier – som mente dommerne som frikjente henne, måtte dø – krevde en ekstra gjennomgang av den frifinnende dommen. Det er ventet at denne begjæringen blir forkastet tirsdag.

Arkivfoto: AP / NTB scanpix

Forsvarer Saif ul-Malook forventer at høringen går i Asia Bibis favør, slik at hun kan forlate landet og være sammen med døtrene i Canada. Også Malook rømte landet etter å ha mottatt drapstrusler i forbindelse med frifinnelsen, men han har vendt tilbake for den siste rettsrunden.

Saken mot Asia Bibi har ført til stor internasjonal oppmerksomhet rundt Pakistans strenge blasfemilov, som fører til automatisk dødsstraff dersom man blir dømt.

