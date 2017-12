Londons beste restaurant var oppdiktet

Topprestauranten eksisterte kun i fantasien til opphavsmannen Oobah Butler. Likevel ble den rost opp i skyene, mediene sto i kø for å teste den, bordbestillingene rant inn og det kom en lang rekke PR-tilbud til den falske restauranten. Navnet betyr skjulet, og det var der det hele startet.

– En dag, da jeg satt i skjulet jeg bodde i, fikk jeg en åpenbaring: I dagens klima av desinformasjon hadde det kanskje vært mulig med en falsk restaurant, sier Butler, som har lang erfaring med å bløffe mediene og andre.

Kreative retter

Med en livlig fantasi diktet han opp svært uvanlige og kreative retter til en falsk meny, som ble krydret med bilder han tilsynelatende hadde tatt selv. I virkeligheten var «maten» laget med blekemidler, barberskum og glinsende farger. Det var til og med et stekt egg plassert på foten til en person.

Butler la også ut en rekke falske anmeldelser og anbefalinger på reisenettstedet Tripadvisor. Han brukte ulike datamaskiner for ikke å bli avslørt, og etter bare et halvt år tronet The Shed på toppen av listen over de beste spisestedene i London. Etter hvert som pågangen økte, startet Butler faktisk servering i skjulet sitt, men tiltaket var høyst midlertidig – og gjestene fikk servert ferdigretter fra en billigkjede.