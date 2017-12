– En 60 år gammel mann ble lagt i kunstig koma, og en 63 år gammel kvinne ble tatt med til sykehus der hun behandles for flere ulike skader, sier talskvinne for ambulansetjenesten i Praha, Jana Postova.

Hun sier videre at de også har behandlet to menn på henholdsvis 34 og 43 år på stedet. Begge ble senere fraktet til sykehus for sjekk, legger hun til.

Alle fire var på gangbroen da den kollapset klokken 13 norsk tid lørdag. Betongbroen ble bygd i 1984, og går over elven Vltava nord i den tsjekkiske hovedstaden. Den var 260 meter lang og ble regelmessig benyttet av fotgjengere og syklister.

Ifølge tsjekkiske medier har firmaet med ansvar for Prahas broer tidligere klaget over at broens 156 stålfortøyninger hadde flere korrosjonsskader.