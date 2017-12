NRK: Tidligere norsk grenseinspektør arrestert i Russland

Ifølge NRK ønsker ikke Utenriksdepartementet (UD) å kommentere saken.

Pressevakt Frode Øverland Andersen nøyer seg med å bekrefte at en nordmann er arrestert og at vedkommende får konsulær bistand.

Bergs svigerinne Gry Nilsen Aaker ønsker overfor NRK heller ikke å utdype noe rundt situasjonen Berg har havnet i.

Les også: Deler av grensegjerdet på Storskog må flyttes 1 cm

– Vi er i dialog med UD og den norske ambassaden i Moskva. Vi vet at det jobbes for fullt og har full tro på at det skal løse seg på beste måte, sier Aaker.

– UD og ambassaden har gjort en kjempejobb, og vi har fått den støtten vi trenger, sier Aaker til NRK.

Venner informert om arrestasjonen onsdag

Ifølge NRK har flere av Frode Bergs venner blitt informert om arrestasjonen torsdag.

Frode Berg er nå pensjonist, men jobbet som grenseinspektør i Sør-Varanger gjennom 25 år.