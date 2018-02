Israelsk politi mener Netanyahu bør tiltales for korrupsjon

I en direktesendt TV-tale bekrefter Netanyahu at politiet anbefaler riksadvokaten å ta ut tiltale mot ham, men ha sier det ikke kommer til å munne ut i noe. Han fastholder at han er uskyldig.

Den israelske statsministeren er mistenkt for å ha latt seg bestikke i to korrupsjonssaker, skriver den israelske avisen Haaretz.

Han er blant annet anklaget for å ha mottatt dyre gaver i bytte mot politiske tjenester fra en rik forretningsmann.

Riksadvokaten avgjør

Det er nå opp til landets riksadvokat Avihai Mendelblit å bestemme om det skal tas ut tiltale mot Netanyahu. Det er ventet at denne avgjørelsen kan ta uker og måneder. Israels justisminister Ayelet Shaked har uttalt at selv om en statsminister blir formelt tiltalt, er han likevel ikke forpliktet til å gå av.

Det ventes ikke at Netanyahu vil være villig til å fratre sin stilling.

Gaver og positiv medieomtale

Politiet har de siste månedene gjennomført en rekke avhør med ham i forbindelse med anklager om at han har mottatt gaver fra mektige personer i Hollywood og i næringslivet.

Han anklages også for å ha inngått en avtale med utgiveren av en av Israels største aviser, Yedioth Ahronoth, som skal ha sikret ham positiv omtale.

Også utgiveren av Ahronoth bør ifølge politiet tiltales, i tillegg til Hollywood-mogulen Arnon Milchan, som skal ha gitt Netanyahu dyre gaver.

Heller ikke Netanyahus kone uteblir fra anklagene. Sara Netanyahu er blant annet anklaget for å ha bestilt kostbare catering-måltider til statsministerens offisielle residens, til tross for at det er i strid med bestemmelsene. Hun anklages også for å ha forsøkt å skjule det.