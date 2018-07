«Har ikke sett en amerikaner bli så eid av en russer siden Rocky IV»

Etter møtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors mandag, haglet kritikken fra alle kanter.

Det politiske USA har gått i strupen på Trump etter at han forsvarte Russland og Putin på pressekonferansen etter møtet.

Her kan du lese vår korrespondents analyse av «Trumps hittil verste dag som president».

Ikke så overraskende kastet flere av de amerikanske humorprogrammene seg også på kritikken. Her er et utvalg:

Colbert oppsummerer: – Forræderi

Stephen Colbert i The Late Show oppsummerte kommentarene om Trump etter møtet slik:

– Det er de verste tilbakemeldingene jeg har sett siden Titanic. Og da mener jeg ikke filmen.

TONIGHT: Trump goes to Helsinki and meets with the President of the United States. #LSSC pic.twitter.com/DVtdziTdVr — The Late Show (@colbertlateshow) July 17, 2018

Han siterte blant annet den republikanske senatoren John McCains uttalelse om at skaden Trump har forårsaket «med sin naivitet, selvopptatthet og sympati for autokrater er vanskelig å beregne».

Colbert gjorde likevel et forsøk, og med en kalkulator kom han raskt frem til at «jo, det er forræderi».

Hypnotisør eller translatør?

Jimmy Kimmel spurte i sitt program om det kanskje var en hypnotisør og ikke en oversetter som var med Putin inn i en-til-en-møtet mellom presidentene.

– Vi har ikke sett en amerikaner så eid av en russer siden Rocky IV, sa Kimmel.

For dem som ikke husker den fjerde av Sylvester Stalones filmer om Rocky Balboa fra 1985, handler den om kampen mot Sovjetunionens største boksestjerne.

Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet, sa etter møtet at den «eneste mulige forklaringen er at Vladimir Putin har informasjon om Trump som er svært skadelig».

Da Trump blunket til Putin på pressekonferansen, mente Jimmy Kimmel det var et «takk for at du holder videoen mellom oss-blunk».

– Det avgjør saken. Hvis du lurte på om Vladimir Putin har en inkriminerende video av Donald Trump, er det nå hevet over enhver forrædersk tvil at han har det, sa Kimmel.

Bush kastet opp på statsminister

– Sånn går det når du setter en KGB-agent opp mot en KFC-agent, sa The Daily Shows programleder Trevor Noah.

Fritert kylling fra KFC skal ha vært en viktig del av presidentens diett under presidentvalgkampen, og Trump har selv lagt ut bilder av seg selv med mat fra den amerikanske hurtigmatkjeden.

Great afternoon in Ohio & a great evening in Pennsylvania - departing now. See you tomorrow Virginia! pic.twitter.com/jQTQYBFpdb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2016

William J. Burns, tidligere USAs ambassadør til Russland, kalte gårsdagens pressekonferanse i Helsingfors for «den aller pinligste oppvisningen av en amerikansk president jeg har sett» i et intervju med CNN.

– Den pinligste oppvisningen av en amerikansk president noen gang. Vet dere hvor vanskelig det er å få til? George H.W. Bush kastet en gang opp på den japanske statsministeren, og nå har Trump toppet det, sa Noah.

Oppkast-episoden er for øvrig et minneverdig øyeblikk i det amerikanske diplomatiets historie. Mellom andre og tredje rett under en bankettmiddag i Tokyo i 1992 ble Bush den første presidenten til å spy rett i fanget på den japanske statsministeren, skriver Newsweek.

Fikk fotball

Late Nights Seth Meyers kommenterte forholdet mellom Trump og Putin slik:

– Trump er like overbegeistret for Putin som en forvirret 12-åring som nettopp har møtt Mikke Mus i Disneyland.

Under pressekonferansen ga Putin en VM-fotball i gave til Trump. Den republikanske senatoren Lindsey Graham var raskt ute på Twitter og sa at «hvis det var meg, ville jeg sjekket fotballen for avlyttingsutstyr og aldri tatt den med inn i Det hvite hus».

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 16, 2018

Trevor Noah påpekte at Russland fikk ganske mye i bytte for fotballen – både «total kapitulasjon fra Trump, frikjennelse for innblandingen i valget, og tillatelse til å blande seg inn i fremtiden».

What Russia got:

- total capitulation from Trump

- exoneration for past meddling

- permission to meddle in future



What America got: pic.twitter.com/n4BTIvRzf0 — The Daily Show (@TheDailyShow) July 16, 2018

De amerikanske talkshowene sendes sent på kvelden på de store TV-kanalene i USA. De fleste av dem har vært svært kritiske til Trump etter at han tiltrådte som president. Det finnes ingen slike humorprogram som har et mer konservativt ståsted.