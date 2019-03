– Mellom i går og i dag var det 15 dødsfall på grunn av mangel på dialyse, sier direktør Francisco Valencia i den ikke-statlige organisasjonen Codevida i en uttalelse lørdag.

Pasientene skal ha hatt en nyresykdom som gjorde at de var avhengig av dialyse (blodrensing) for å kunne overleve.

AP / NTB scanpix

Ifølge organisasjonen er det mer enn 10.200 personer i landet som er avhengig av dialyse og som står i fare for å ikke få behandlingen de trenger.

Svart siden torsdag

Lørdag var deler av landet forsynt med strøm igjen etter å ha vært uten i to døgn, men fortsatt er et ukjent antall institusjoner og husstander strømløse. Sykehus er blant de institusjonene som har vært rammet av strømbruddet.

AP / NTB scanpix

Ifølge landets president Nicolás Maduro fikk 70 prosent av landet strømmen tilbake igjen lørdag, men han hevder at midt på dagen skal en av strømgeneratorene ha blitt utsatt for et cyberangrep. Strømgeneratoren han sikter til «fungerte perfekt» og hevder cyberangrepet «forstyrret og forverret alt vi hadde gjort».

Fortsatt uten strøm

De venezuelanske regjeringen har tidligere anklaget amerikanerne for å stå bak sabotasje mot en strømgenerator i Guri, som forsyner 80 prosent av landet med strøm.

Kommunikasjonsminister Jorge Rodríguez mener strømbruddet skyldes «et cyberangrep mot det automatiserte kontrollsystemet» i Guri.

AP / NTB scanpix

Eksperter mener derimot at Venezuelas strømproblem skyldes mangel på investeringer i infrastruktur.

Områdene som har fått tilbake strømmen, er hovedstaden Caracas og de nærliggende delstatene Miranda og Vargas, som huser den internasjonale flyplassen og hovedhavnen. De vestlige delstatene Barinas, Táchira og Zulia er fortsatt uten strøm, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Hevder flere er døde

Torsdagens strømbrudd førte til kaos i landet, hvor det ble problemer med vannforsyningen og sykehus måtte bruke stearinlys.

Ecuadors utenriksminister hevder rundt 80 venezuelanere har omkommet som følge av strømproblemene, noe kommunikasjonsminister Rodriguez har benektet.