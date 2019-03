Dommen på tre år og elleve måneder i fengsel gjelder forhold knyttet til jobben han gjorde som rådgiver for ukrainske politikere.

Domstolen i Alexandria i Virginia hadde allerede funnet ham skyldig i fem tilfeller av uriktig skatterapportering, to tilfeller av banksvindel og ett tilfelle av å ikke oppgi en utenlandsk bankkonto.

Torsdagens straffeutmåling inkluderer en bot på 50.000 dollar, som tilsvarer drøyt 430.000 kroner etter dagens kurs.

Fakta: Kronologi over Russland-etterforskningen * I januar 2017 konkluderte amerikanske etterretningsorganisasjoner med at russiske myndigheter forsøkte å hjelpe Donald Trump i valgkampen året før. Dataangrep og lekking av informasjon som var politisk skadelig for Hillary Clinton, var blant metodene som angivelig ble brukt. Russlands regjering har gjentatte ganger avvist anklagene. * Samme måned besluttet Representantenes hus i Kongressen å granske påstander om kontakt mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA. * I februar 2017 skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter. * I februar 2017 viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler. * Trump måtte samme måned sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette. * I mars 2017 ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i 2016 uten å ha opplyst om det. * Samme måned bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsket Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere. 10. mai ble Comey avsatt av Trump. * 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den antatte russiske innblandingen i valget. * I juli 2017 ble det kjent at Trumps sønn, Donald junior, i juni året før hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet. * I oktober 2017 ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates tiltalt av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. * En tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen. * 1. desember 2017 ble det kjent at Michael Flynn siktes av spesialetterforsker Robert Mueller for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt, noe Flynn har innrømmet. * 16. februar 2018 opplyste Mueller at en storjury hadde reist tiltale mot 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget. * 13. juli 2018 opplyste justisdepartementet at en storjury på Muellers anmodning hadde tiltalt tolv agenter fra den russiske militære etterretningstjenesten for blant annet hacking av Demokratene før valget. * 21. august 2018 ble Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto. Hans forretningspartner Rick Gates, som hadde erklært seg skyldig i to forhold, vitnet mot ham under rettssaken. * 21. november 2018 bekrefter Trump at han har gitt skriftlige svar på spørsmål fra spesialetterforsker Robert Mueller om Russlands antatte valginnblanding. * 12. desember 2018 ble Trumps tidligere advokat Michael Cohen dømt til tre års fengsel i en separat sak som blant annet omfattet ulovlig valgkampfinansiering. Han innrømmet også å ha løyet til Senatets etterretningskomité om planer om bygging av et Trump Tower i Moskva. Cohen skal ha inngått en avtale med Mueller og er blitt avhørt av teamet en rekke ganger siden FBI ransaket hans kontor i april. * 18. desember 2018 ble straffeutmålingen i saken mot Michael Flynn utsatt. * 17. januar 2019 publiserte Wall Street Journal en artikkel om at Cohen i 2015 skal ha betalt sjefen for det lille teknologiselskapet RedFinch Solutions for forsøk på å påvirke to meningsmålinger. Cohen skriver på Twitter at han utbetalte pengene på ordre fra Trump selv. * 13. februar 2019 fastslår dommer Amy Berman Jackson at Manafort løy til Mueller etter at han signerte en tilståelsesavtale i september 2018, men brøt den to måneder senere. To av punktene Manafort løy om, gjelder hans tidligere medarbeider Konstantin Kilimnik, som FBI mener har bånd til Russlands militære etterretningstjeneste. Muellers etterforskningsteam har tidligere slått fast at Manaforts møte med Kilimnik er kjernen i Russland-etterforskningen. * 7. mars blir Manafort dømt til tre år og elleve måneder i fengsel for skatteunndragelse og banksvindel. Forholdene er knyttet til hans tidligere jobb som rådgiver for ukrainske politikere. Kilde: NTB

Straffen er langt mildere enn den kunne blitt.

Retningslinjene fra påtalemyndigheten tilsa at lovbruddene kvalifiserer til mellom 235 og 293 måneder i fengsel, det vil si snaut 19 til drøyt 24 år bak murene. Dommer T.S. Ellis sa torsdag at påtalemyndighetens anslag var «overdrevent», ifølge nyhetsbyrået AP.

– Ydmyket og skamfull

– De to siste årene har vært de vanskeligste årene for meg og familien min. Å si at jeg er ydmyket og skamfull er en underdrivelse, sa han til dommer T.S. Ellis torsdag før han fikk dommen.

Dommeren sa torsdag at han var overrasket over å ikke høre Manafort angre. Da svarte Manafort, som møtte i grønn fengselsdrakt og satt i rullestol, at han mener «det viktige med denne saken er at den tjener som et fyrtårn for å advare andre», sa han ifølge Fox News.

Kevin Downing, en av Manaforts advokater, sa utenfor rettsbygningen i Alexandria torsdag at klienten hans gjorde det klart at han tar ansvar for sine handlinger, skriver Variety.

Ny dom til uken

69 år gamle Manafort ble i fjor funnet skyldig i skattesvindel og bedrageri mot banker, for å ha skjult inntekter fra arbeid i Ukraina fra amerikanske skattemyndigheter og for å ha overdrevet sin inntekt i søknader om lån.

Etter at han ble funnet skyldig i domstolen i Virginia, sa han seg også skyldig i ulovlig lobbyvirksomhet for ukrainske politikere. Dommen i den andre saken, som er behandlet i en domstol i hovedstaden Washington, er ventet neste uke. Da avgjøres det også om dommene skal sones samtidig eller etter hverandre.

Manaforts advokater ba før torsdagens straffeutmålingen om at han burde få mildere straff på grunn av hans helse. De sier han har fått gikt og klaustrofobi i varetektsfengselet.

Andrew Harnik, AP (arkivbilde)

Russland-etterforskningen

Manaforts dom er den strengeste som har blitt gitt til noen etter at spesialetterforsker Robert Mueller startet Russland-etterforskningen, som etterforsker eventuelle koblinger mellom Donald Trumps administrasjon og russiske myndigheter. Manafort får godskrevet de ni månedene han har sittet i varetekt siden juni.

Advokat Downing sier dommen viser at det er «ingen bevis på at Manafort var involvert i samarbeid med regjeringen i Russland».

Påtalemyndigheten ønsket ikke å kommentere dommen da de forlot rettsbygningen i Virginia.