En treåring forsvant fra familien sin i kaoset. En kvinne ble skutt da hun forsøkte å redde mannen sin, som satt i rullestol. En mann og hans tenåringssønn, som nylig hadde flyktet fra Syria, ble begge skutt mens de deltok i fredagsbønn ved en moské.

Slik er noen av skjebnene til de 50 personene som ble drept i terrorangrepet i Christchurch i New Zealand, fredag 15. mars.

Treåring forsvant i kaoset

Ifølge The New Zealand Herald antas tre år gamle Mucad Ibrahim å være den yngste av ofrene. Den lille gutten hadde blitt med sin far og storebror til Al Noor-moskeen for fredagsbønn da terroristen angrep.

Mucads storebror flyktet fra moskeen da skytingen begynte. Faren deres lot som om han var død mens skytingen pågikk. Treåringen forsvant i kaoset, og ble senere funnet drept.

Ett av familiemedlemmene har på sin Facebook-profil skrevet en hyllest til den lille gutten, der han blir beskrevet som en energisk og leken gutt, som likte å smile og le mye.

NTB Scanpix

Forsøkte å redde ektemannen i rullestol

Foruten lille Mucad Ibrahim ble 49 mennesker drept i terrorangrepet. Flere av dem forsøkte å redde sine kjære da masseskytingen skjedde.

42 år gamle Husne Ara Parvin fra Bangladesh er en av disse. Hun ble skutt da hun forsøkte å redde ektemannen, som sitter i rullestol, fra gjerningsmannen.

Parvins slektninger i Bangladesh har bekreftet til newzealandske medier at Parvin mistet livet. Parvins ektemann, Farid Uddin, overlevde som følge av at andre mennesker i moskeen reddet ham ut mens skytingen pågikk.

Jorge Silva / Reuters / NTB scanpix

Far og sønn flyktet fra Syria, døde i moskeen

Mange av ofrene deltok i fredagsbønn som en familieaktivitet. Det betyr at foreldre, søsken og andre slektninger alle kan ha vært til stede i en av de to moskeene.

En av disse familiene var Khaled Mustafa og hans to sønner, Hamza (16 år) og Zaid (13 år). De tre, samt Mustafas kone og datter, hadde for få måneder siden flyktet fra krigen i Syria, og var i ferd med å skape et nytt og bedre liv i New Zealand, skriver avisen Dominion Post.

Khaled Mustafa ble skutt mens fredagsbønnen i Linwood-moskeen foregikk. Det antas at hans 16 år gamle sønn Hamza også ble drept. Den yngste sønnen, Zaid, ble funnet med alvorlige skuddskader, men hans tilstand er stabil etter en seks timer lang operasjon ved Christchurch Hospital.

Ali Akil, en talsperson for organisasjonen Syrian Solidarity New Zealand, sier at Mustafas kone og datter er i sjokk etter at masseskytingen skjedde.

– Familien har overlevd grusomheter i Syria og kom til denne trygge havnen, bare for å bli drept på den mest grusomme måten. De søkte bare et trygt sted å bo. Dessverre kan vi ikke lenger si at New Zealand er et trygt sted, sier Akil.

Jorge Silva / Reuters / NTB scanpix

Tvinges til å utsette begravelser

Flertallet av ofrene i terrorangrepet var muslimer. Etter islamsk tradisjon skal en person begraves så raskt som mulig etter dødsfallet, helst innen 24 timer. For familiene som fremdeles venter på å få overgitt sine familiemedlemmer fra myndighetene, er ventetiden derfor blitt svært lang.

Lokalt politi forklarer at ventetiden skyldes at mange av likene fremdeles ikke er identifisert. Dessuten skal skader og dødsårsak kartlegges, slik at det foreligger bevis til en senere straffesak.

Rettsmedisiner Deborah Marshall sier til CNN at myndighetene forsøker å jobbe effektivt, men de understreker at arbeidet tar tid.

– Ingenting er verre enn at feil lik gis til feil familie. Dette skal ikke skje her, sier hun.

Statsminister Jacinda Ardern har lovet at alle de døde skal overleveres til familiene innen onsdag 20. mars.

28 år gamle Brenton Tarrant fra Australia er siktet for ett av drapene, men det ventes at siktelsen utvides. Han er nå varetektsfengslet i tre uker. Få dager etter at angrepet skjedde, varslet statsminister Jacinda Ardern at nye våpenlover er skal innføres i New Zealand.

New Zealand Prime Ministers Office / AP / NTB scanpix

Dette er ofrene som er bekreftet drept eller savnet

Den fulle listen over navn på de omkomne er ikke ferdigstilt. Politiet og ofrenes familier har bekreftet enkelte omkomne, i tillegg til at mange av dem som fremdeles er savnet antas å ha mistet livet. Utover dette er det flere av ofrene som ikke er identifisert og navngitt.

Ofrene er fra en rekke ulike land: deriblant Egypt, Jordan, India, Fiji, Saudi-Arabia, Somalia, Pakistan, Syria, Afghanistan, Bangladesh, samt New Zealand.

Mucad Ibrahim, 3 år

Abdullahi Dirie, 4 år

Sayyad Milne, 14 år

Hamza Mustafa, 16 år

Talha Rashid, 21 år

Ansi Karippakulam Alibava, 25 år

Vora Ramiz, 28 år

Farhaj Ahsan, 30 år

Mojammel Hoq, 30 år

Atta Elayyan, 33 år

Syed Jahandad Ali, 34 år

Hussain Al-Umari, 36 år

Osama Adnan, 37 år

Kamel Darwish 39 år

Haroon Mahmood, 40 år

Husne Ara Parvin, 42 år

Mohammad Imran Kahn, 47 år

Naeem Rashid, 50 år

Amjad Hamid 57 år

Abdelfattah Qasem, 59 år

Linda Armstrong, 65 år

Ali Elmadani, 66 år

Haji-Daoud Nadi, 71 år

Lilik Abdul Hamid, ukjent alder

Ashraf Ali, ukjent alder

Khaled Mustafa, ukjent alder

Matiullah Safi, ukjent alder

Kilde: The New Zealand Herald, og AP