Fox News-profilen ble tatt av luften etter hijab-kritikk. Nå kommer presidenten til unnsetning.

Det var under programmet «Justice With Judge Jeanine», at programlederen Jeanine Pirro fordømte den muslimske kongresskvinnen Ilhan Omars bruk av hijab.

Omar har tidligere vært under kritikk for uttalelser som kritiserte Israel og den israelskvennlige lobbyen i Washington, D.C. Blant annet anklaget hun Israel-venner for å oppfordre medlemmer av Kongressen til å «inngå allianse med et fremmed land».

Fra talerstolen i Fox News sa den populære TV-personligheten at bruken av hijab, betyr at du følger sharia og at det var uforenlig med den amerikanske grunnloven.

Uttalelsene falt ikke i god jord hos ledelsen til Fox News, som gikk ut og fordømte Pirros uttalelser. Programmet ble så tatt av luften, uten en begrunnelse fra ledelsen i Fox News. Tidsrommet hvor programmet til Pirro skulle ha gått, ble erstattet det med en dokumentar.

Det fikk president Donald Trump til å reagere.

Bring back @JudgeJeanine Pirro. The Radical Left Democrats, working closely with their beloved partner, the Fake News Media, is using every trick in the book to SILENCE a majority of our Country. They have all out campaigns against @FoxNews hosts who are doing too well. Fox ..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2019

Søndag oppfordret presidenten Fox News til å få Pirro tilbake på TV-skjermen.

«De radikale venstre-demokratene, som samarbeider med Fake News Media, bruker alle triksene de kan for å tie en stor del av landet vårt. Stans å være så politisk korrekt, det vil bare bygge dere ned. Fortsett å kjemp for landet vårt. tvitret Trump søndag.

Leah Millis, Reuters / NTB scanpix

Fikk konservativ forfatter tilbake på luften

Det har den siste tiden stormet rundt den konservative TV-kanalen, etter at tidsskriftet The New Yorker publiserte en rekke artikler som hevder å avdekke bånd mellom Trump, hans administrasjon og Fox News.

Ifølge The New Yorker skal Donald Trump ved flere anledninger ha fått Fox News til å gi sendetid til meningsfeller.

Under en middag med flere journalister, skal den konservative kommentatoren og forfatteren Ann Coulter ha fortalt hvor stor makt presidenten har over TV-kanalen.

Stefan Wermuth, Reuters / NTB scanpix

Underveis i en samtale med presidenten skal presidenten ha fortalt henne at Fox News-eier Rupert Murdoch (88) ringte han hver eneste dag.

Coulter skal på et tidspunkt ha klaget over at Fox ikke lengre inviterte henne til å være kommentator.

Trump skal da ha spurt Coulter om han skulle kontakte Murdoch og be han om å invitere henne. Coulter skal ha takket ja til tilbudet. I løpet av tolv timer var hun igjen gjest hos Fox News.

Fox News har vært og er fortsatt den suverent største nyhetskanalen i USA, etterfulgt av CNN og MSNBC, viser tall fra Nielsen rating for 2018. I fjor var programmet til Fox News-profilen Sean Hannity det mest sette programmet blant de amerikanske nyhetsstasjonene.

Carlos Barria, Reuters / NTB scanpix

Flere Fox-profiler under kritikk

Pirro er ikke den eneste Fox News-programlederen som er i hardt vær om dagen. Tidligere i mars publiserte tenketanken Media Matters of America et lydopptak av Fox-stjernen Tucker Carlson hvor TV-profilen omtaler kvinner på en nedsettende måte.

Tenketanken publiserte også lydopptak hvor Carlson bruker et rasistisk og homofobisk språk, skriver nettstedet Axios.

Søndag forsvarte Trump Fox-profilen på Twitter og ba TV-kanalen «kjempe for Tucker, og kjemp for @JudgeJeanine».

Richard Drew, AP / NTB scanpix

Pirro og en annen Fox News-stjerne, Sean Hannity, har tidligere fått kritikk for å ha for tette bånd til presidenten. Blant annet da begge talte under et valgmøte for Trump i delstaten Missouri like før mellomvalget i fjor.

Etter opptredenene til de to profilene, skal flere Fox News-journalister ha reagert.

TV-nettverket gikk da ut og tok avstand fra programledernes oppførsel. Det er ukjent om opptredenene fikk noen konsekvenser.

Carlos Barria, Reuters / NTB scanpix

Fox News i hardt vært

En rekke tidligere Fox News-ansatte har eller har hatt en rolle i Trump-administrasjonen de siste årene. Blant annet kommunikasjonsdirektør Bill Shine, som nylig gikk av for å jobbe som seniorrådgiver i Trumps valgkampapparat foran presidentvalget i 2020.

Båndene mellom Fox og presidenten er en av grunnene til at Demokratene ikke vil la TV-kanalen arrangere noen av debattene mellom partiets kandidater i nominasjonskampen i 2020.

Tom Perez, som leder Demokratenes partiapparat, sa i en uttalelse at «nettverket ikke er i stand til å være vert for en rettferdig og nøytral debatt for våre kandidater.»