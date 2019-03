To løslatt etter Utrecht-skyting

På en pressekonferanse onsdag bekrefter polititalsmann Joost Lanshage at en 40 år gammel mann ble pågrepet i Utrecht tirsdag ettermiddag. Samtidig bekrefter han opplysningen om at to andre menn som ble pågrepet tidligere i etterforskningen, er løslatt.

Den antatte skytteren, en 37-åring med tyrkisk bakgrunn, er fortsatt i politiets varetekt. Det er ennå ikke kjent hvilken tilknytning 40-åringen har til ham.

To menn og en kvinne ble drept da en mann skjøt folk inne på en trikk i Utrecht mandag formiddag. Tre andre ble såret.

Etter funn av en lapp inne i den antatte skytterens bil har påtalemyndigheten opplyst at et terrormotiv kan ha ligget bak skytingen, men de vil heller ikke utelukke andre motiver.

– Vi følger alle mulige ledetråder, sier Lanshage.

Like før Lanshages pressekonferanse begynte nederlendere å avgi sine stemmer i landets regionalvalg. Der skal de velge 570 representanter til landets 12 provinsråd, som i tur skal velge 75 representanter til overhuset i den nederlandske nasjonalforsamlingen i mai.

De populistiske innvandringskritiske partiene Forum for demokrati og Geert Wilders Frihetsparti har gjort det bra på meningsmålingene i forkant av valget, som ses på som en midtveis-test for statsminister Mark Ruttes regjeringskoalisjon.