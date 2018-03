Britiske myndigheter setter inn militært personell i etterforskning i spionsaken

Sist søndag ble den russiske eksagenten Sergej Skripal og hans datter Julia funnet bevisstløse på en benk i Salisbury.

Britiske myndigheter har slått fast at de to hadde blitt eksponert for en nervegift. Tre politimenn som kom til stedet, ble også syke, og ytterligere 16 personer som var i nærheten har vist symptomer på forgiftning.

Ber det britiske forsvaret om assistanse

London-politiet melder fredag at det har bedt det britiske forsvaret om assistanse i etterforskningen. Politiet opplyser at forsvaret har personell med den nødvendige kompetansen etterforskningen trenger.

Det britiske forsvaret skal blant annet bistå med å fjerne biler og andre objekter fra det aktuelle området i Salisbury.

Spør hvorfor Skripal var et mål

Skripal innrømmet i 2006 å ha vært dobbeltagent for britisk etterretning, mens han jobbet for russisk militæretterretning.

Han ble benådet i 2010, som del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Senere fikk han asyl i Storbritannia.

Etterforskerne spør seg nå hvorfor 66-åringen var et mål. Ifølge Financial Times skal Skripal ha blitt brukt som konsulent av britisk og andre alliertes etteretingstjenester.

Peter Nicholls/Reuters

Financial Times har snakket med to anonyme kilder, som begge skal ha kjennskap til britisk etterretningstjeneste.

Interessen fra britisk og andre lands etterretningstjenester skal ha vært stor umiddelbart etter at han ankom Storbritannia i 2010, som ønsket informasjon om kapasitetene til russisk etterretningstjeneste.

Selv om kunnskapen hans med årene ble mer utdatert, skal han også ha blitt brukt som kilde i opplæringsøyemed.

– Hva prioriterer russerne, hvordan infiltrerer de vestlige land, hvordan rekrutterer de og hvordan kan man best stoppe dem. Slike ting, spesielt i opplæringsøyemed. Han ble brukt kontinuerlig, sier en kilde til Financial Times.