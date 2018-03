Norsk kvinne risikerer 25 års fengsel etter at hun ble tatt med 3,7 kilo heroin i bagasjen

Onsdag ble en norsk kvinne fengslet i Uganda. Hun ble pågrepet etter at bagasjen hennes ble gjennomsøkt på Entebbe internasjonale lufthavn.

– Vi kan bekrefte at innholdet i posene er heroin, sier politietterforsker Luke Owoyesigire i Kampala Metropolitan Police i Uganda overfor Aftenposten.

Han forteller videre at det de vet er at kvinnen ble arrestert alene, og de har ingen grunn til å tro at bagasjen ikke var hennes. Kvinnen har vært i Uganda, men politiet har ikke fått bekreftet hvor lenge hun har oppholdt seg i landet.

– Nå vil vi etterforske saken ferdig, og så kommer det til å bli en rettssak, sier han videre.

Kvinnen har fått advokathjelp

Den norske ambassaden har vært i kontakt med vedkommende.

– Vi har opprettet kontakt med vedkommende og hennes nære familie, bekrefter Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet.

Siden dette er en såkalt pågående konsulærsak har departementet lovpålagt taushetsplikt.

– Det jeg kan bekrefte er at vedkommende har fått opprettet advokat i Uganda.

Saken etterforskes nå av det lokale politiet. På sin Facebook-side har Kampala Metropolitan Police publisert en post hvor de omtaler arrestasjonen og funnet. Under gjennomlysingen av bagasjen hennes skal kontrolløren ha oppdaget tre pakker som inneholdt 3706 gram, eller drøyt 3,7 kilo med det politiet mistenker er heroin.

Her bekrefter de videre at de har opprettet sak, og det beslaglagte stoffet er sendt til analyse. Ifølge narkotikalovgivningen i Uganda risikerer hun 10 til 25 år i fengsel.