Dansk jernbaneforbund: Lokførere og togpersonalet uten skyld i Storebælt-ulykken

Politiet har ennå ikke identifisert alle omkomne etter togulykken på Storebæltsbroen onsdag morgen. Det melder Fyns politi onsdag kveld.

Seks personer mistet livet og 16 ble skadet i togulykken med et lyntog, som var på vei fra Aarhus til København, ble truffet av deler fra et møtende godstog ved 07.30-tiden.

Årsaken til Danmarks verste togulykke på 30 år er trolig at en trailer-tilhenger med tomme ølflasker som tilsynelatende løsnet fra godsvognen den sto på. Den ble blåst inn i et lyntog som kom over Storebæltsbroen i motsatt retning, rapporterer Ekstra Bladet.

Seks omkom i togulykke på Storebæltsbroen: – Vinduene eksploderte. Så ble alt svart.

Dansk Jernbaneforbund: Alt etter boken

Togpersonalet og lokførere på de to togene avga onsdag forklaring til politiet og den danske Havarikommissionen, som har ansvaret for å undersøke ulykkesstedet og klarlegge hendelsesforløpet.

Dansk Jernbaneforbund opplyser til Berlingske Tidende at de involverte tog- og lokførere hadde handlet etter boken i situasjonen og ikke kunne lastes for ulykken.

– Retningslinjene fulgt

Det blåste kraftig i området da ulykken skjedde, og broforbindelsen over Storebælt var stengt for veitrafikk. Det er også sendt ut ekstremværvarsel om høy vannstand på Fyn-kysten.

Men det blåste akkurat under grensen for fartsbegrensning for togtrafikken, rapporterer berlingske.dk.

– Vi har fulgt de retningslinjer som man har fulgt gjennom mange år, og som ikke tidligere har ført til problemer, sier sikkerhetssjef Martin Harrow i Banedanmark, som har ansvaret for alt vedlikehold og drift av jernbanenettet i Danmark.

Vindkast i grenseland

Banedanmarks retningslinjer sier at hvis det i over ti minutter er en gjennomsnittlig vindhastighet over på 21 meter i sekundet, så skal det innføres fartsbegrensning på togtrafikken over Storebæltsbroen. Er vindkastene over 25 meter i sekundet, skal togtrafikken innstilles.

På ulykkestidspunktet onsdag morgen skal man ha målt vind opp mot 20,9 meter i sekundet. Derfor kjørte togene med normal hastighet, det vil si opp mot 180 kilometer i timen for lyntoget, og godstoget med en fart på 100 kilometer i timen.

Busstransport frem til torsdag

Politiet på Fyn vil komme med mer informasjon om ulykken på en pressekonferanse klokken 08 torsdag. DSB melder onsdag kvalt at all togtrafikk over broen er innstilt. Det er satt opp busser som frakter togpassasjerene over Storebæltsbroen helt frem klokken 10 torsdag.