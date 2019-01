Handout / Reuters / NTB scanpix

En 16 år gammel gutt fra Østerrike mistet livet i et snøskred i St. Anton am Arlberg da han var på skitur med familien onsdag.

I nabolandet Slovenia omkom en 37 år gammel mann i et snøskred i Malá Fatra-fjellene. I Aying nær München i Tyskland døde en sju år gammel gutt da et tre, trolig tynget ned av mye snø, falt over ham.

Dermed er minst 17 personer omkommet i forbindelse med snøvær og skred i Europa den siste uken.

Flere jernbanelinjer i Alpene er stengt på grunn av snømengdene, og biler og lastebiler har stått fast i flere timer på en motorvei sørvest i Tyskland. I deler av Bayern har skoler holdt stengt.

