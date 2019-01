18 år gamle Rahaf Mohamed al-Qunun befinner seg i Bangkok, og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) jobber med å finne ut om hun har krav på beskyttelse som flyktning.

Hun skriver på Twitter at hun ønsker opphold i Canada, USA, Australia eller Storbritannia.

– Den australske regjeringen er glad for at hun får sitt krav på asyl vurdert (av FN). Enhver søknad fra frøken al-Qunun for et humanitært visum vil bli nøye vurdert når UNHCR-prosessen er ferdig, sier en talsmann for Australias departement for innenrikssaker til AFP.

En talsperson for utenriksdepartementet sier til Reuters at påstandene fra al-Qunun om at hun kan bli skadd om hun blir returnert til Saudi-Arabia er dypt urovekkende.

Det ventes at UNHCR vil bruke mellom fem og sju dager på å vurdere al-Qununs sak.

Familien har ankommet Thailand

Faren og broren til Rahaf ankom Thailand tirsdag og ønsker å møte henne, ifølge Surachate Hakparn, sjef for det thailandske immigrasjonspolitiet.

– Faren og broren ønsker å snakke med Rahaf, men først må FN godkjenne slike samtaler, sier han.

Rahaf er på flukt fra sin egen familie og redd for at hun kan bli skadd eller drept om hun returnerer til hjemlandet Saudi-Arabia. På mandag la hun ut et skjermbilde på Twitter av det som skal være en melding fra hennes fetter, som sier at hun «vil bli slaktet».

Reddet av sosiale medier

Twitter-kontoen til Rahaf, der hun legger ut oppdateringer, har fått nesten 90.000 følgere på kun få dager etter at den ble opprettet. Emneknaggen #SaveRahaf har fått stor støtte, og flere tilhengere har bedt sine land om å gi henne asyl.

Rahafs venn, Nourah Allharbi, sier til The Guardian at den store oppmerksomheten og støtten saken har utløst på sosiale medier, har reddet livet hennes.

Vil ta flere dager

FNs høykommissær for flyktninger sier i en uttalelse tirsdag at de jobber med å skaffe 18-åringen visum slik at hun slipper å måtte dra tilbake til Kuwait.

De sier de er veldig takknemlige for at thailandske myndigheter ikke sendte henne tilbake.

Rahaf satte seg fredag på flyet fra Kuwait etter å ha vært der på besøk med familien. Lørdag landet hun i Bangkok i Thailand og ble ved ankomst fratatt pass og dokumenter, ifølge henne selv. Saudiarabiske myndigheter har nektet for dette.

Mandag forlot hun flyplasshotellet i Bangkok sammen med representanter fra FN, etter å ha barrikadert seg på rommet.