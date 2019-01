Tyrkisk gravejournalist dømt til fengsel for å ha skrevet om tidligere statsminister

Den tyrkiske journalisten Pelin Ünker er dømt til over ett års fengsel etter å ha arbeidet med kritisk journalistikk i Paradise Papers-prosjektet. Journalisten avdekket detaljer som handlet om Tyrkias tidligere statsminister, Binali Yildirim, og sønnene hans, melder The Guardian.

I retten i Istanbul ble Ünker dømt skyldig for ærekrenkelse og fornærming av Yildirim, som var statsminister i landet fra 2016 til 2018.

Etter at han gikk av som statsminister er Yildirim nå talsperson for landets nasjonalforsamling.

Ønsket å anke

Da dommen mot journalisten ble fastslått fortalte hun at hun ønsket å anke. Dette var fordi familien til den tidligere statsministeren hadde innrømmet at artiklene som var skrevet om at deres forretninger var tilknyttet skatteparadiser.

– Dommen kom ikke som noe sjokk. Resultatet var sikkert fra starten av. Det er ingen kriminelle handlinger eller ærekrenkelser i mine artikler, sa Ünker til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), hvor hun selv var medlem.

Direktøren for ICIJ, Gerard Ryle, uttalte at dommen til Ünker på 13 måneder er det siste eksempelet på hvor sterkt ytringsfriheten i Tyrkia er truet.

Verst på å fengsle journalister

Tyrkia er det landet i verden hvor flest journalister blir fengslet for å gjøre jobben sin. Alle disse står med anklager for forbrytelser mot landet.

Ifølge Committee to Protect Journalists var 68 journalister fengslet i Tyrkia i 2018. Det er en liten nedgang fra året før hvor 74 satt fengslet i landet. Totalt var det 251 journalister som satt i fengsler verden over i 2018.

Den tidligere tyrkiske statsministeren eide selskaper på Malta sammen med sønnene sine. Disse hadde tilknytning til skatteparadisene som ble avslørt ved Paradise Papers.

Dokumentlekkasje med norske spor

Paradise Papers er en dokumentlekkasje som består av dokumenter fra advokatfirmaet Appleby og formuesforvalteren Asiaciti Trust. Lekkasjen inneholder også informasjon fra 19 selskapsregistre, om aksjonærer og styremedlemmer i selskaper fra steder kjent for lav skatt og høy grad av hemmelighold, som Bermuda, Bahamas, Caymanøyene og Malta.

Aftenposten var med i prosjektet, og fant 1000 nordmenn som stort sett var eiere eller styremedlemmer i selskaper i skatteparadiser. Disse er gjerne et land eller et delvis selvstyrt område som tilbyr personer og bedrifter ingen eller svært lav skatt.

Blant disse var flere av landets rikeste, en rekke advokater og jurister, profilerte toppledere samt mer ukjente bedriftseiere og investorer.