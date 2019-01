Onsdag var pressen samlet til det mange trodde skulle være Tom Steyers lansering av sitt presidentkandidatur for 2020.

Men den amerikanske milliardinvestoren og demokraten hadde helt andre nyheter: Han skal sette inn alle krefter og en stor sum egne penger på å få Donald Trump ut av Det hvite hus, melder Associated Press.

– I fjor sa jeg at jeg er villig til å gjøre hva jeg kan for å beskytte landet vårt mot denne uforsvarlige, lovløse og farlige presidenten, innledet Steyer.

Rich Pedroncelli, AP/NTB scanpix

Den tidligere hedgefondforvalteren driver kampanjen «Need to Impeach». Dens mål er å få Donald Trump avsatt i en riksrettssak. Organisasjonen oppgir at den snart har syv millioner medlemmer.

Fakta: Tom Steyer 61 år gammel forretningsmann fra San Francisco. Tidligere hedgefondforvalter. I 2012 solgte han seg ut for å konsentrere seg om politikk og miljø. I 2016 spyttet han inn 65 millioner dollar (ca. 500 millioner kroner) i demokratenes presidentvalgkamp. Pengene var øremerket miljøsaker. Grunnlegger av aktivistgruppen NextGen Climate som driver kampanje for renere miljø og Need to Impeach som vil få Trump avsatt. Kilde: Forbes

Går 100 prosent inn for å avsette Trump

– Jeg kommer til å dedikere 100 prosent av min tid, innsats og ressurser på å jobbe for å få avsatt Trump og fjerne ham fra kontoret, sa Steyer, ifølge AP, og la til.

– Jeg stiller ikke som presidentkandidat denne gangen.

Det er flere årsaker til at mange forventet at Tom Steyer skulle lansere seg selv som presidentkandidat.

Jeff Chiu / AP

I desember skrev The New York Times at Steyer hadde søkt etter «svært dyktige» politiske medarbeidere til presidentkampanjen i 2020. Annonsen på linkedin hadde anonym avsender, men avisen fikk bekreftet at det var Steyer som sto bak.

Steyer holdt pressekonferansen i Iowa. Det er delstaten som avholder det første nominasjonsvalget i presidentvalgkampen.

Har brukt 50 millioner dollar på kampanje mot Trump

Årsaken til at Steyer girer om, er at han ser det som mer sannsynlig enn før mellomvalget i fjor høst at Trump kan bli avsatt fordi demokratene nå har flertall i Representantenes hus.

Han har allerede brukt 50 millioner dollar (400 mill. kroner) på kampanjen for å avsette Trump. Under pressekonferansen onsdag sa han at han vil spytte inn ytterligere 40 millioner dollar (350 mill. kroner) i 2019.

Det demokratiske lederskapet i Representantenes hus i Kongressen har hittil vist liten entusiasme for riksrett.

Fakta: Muelleretterforskningen Amerikansk etterretning og kontraetterretning konkluderte høsten 2016 med at Russland hadde forsøkt å påvirke det amerikanske presidentvalget. Saken ble først etterforsket av FBI, men senere overført til en oppnevnt spesialgransker: Robert S. Mueller III. Han skal blant annet undersøke om noen i Trumps valgkampanje sto i ledtog med russerne og om noen har forsøkt å motarbeide etterforskningen.

JIM YOUNG, Reuters/NTB scanpix

Ny justisminister kan avsette Mueller

I tillegg kan en ny justisminister sette en stopper for Steyers drøm. Den pågående etterforskningen av Russlands innblanding i 2016-valget regnes av mange kommentatorer som den mest aktuelle veien frem til en mulig riksrett.

Hvis spesialgransker Robert Mueller og hans etterforskere leverer en rapport med spor som leder til Trump, kan en tiltale mot presidenten bli mer aktuell.

Trump har nominert William Barr til jobben som ny justisminister. Barr har uttalt seg kritisk om Mueller-granskernes arbeid. Dermed følges prosessen med godkjennelse tett, og neste uke skal Barr møte i Kongressen for å svare på spørsmål.

