Brasilianske kvinner demonstrerer mot høyrekandidat

Den omstridte Jair Bolsonaro ble lørdag skrevet ut av sykehuset der han ble lagt inn etter å ha blitt angrepet med kniv og alvorlig såret av en aktivist fra venstresiden under et valgmøte for tre uker siden.

Arrangørene bak demonstrasjonene organiserte en kampanje på sosiale medier under emneknaggen #EleNao (Ikke ham) for å samle støtte til protestaksjonen.

De første demonstrasjonene skulle begynne lørdag ettermiddag, men allerede tidligere på dagen var aktivister ute i São Paulo og andre byer.

– Kvinner i Brasil, kvinner utenfor Brasil, alle kvinner. Det er på tide å bli med, sa Ludimilla Teixeira, som er en av initiativtakerne.

– Rasist, kvinnehater og homofob

Den 63 år gamle tidligere offiseren Bolsonaro er blitt kalt rasist, kvinnehater og homofob av sine motstandere.

Han har særlig hisset opp kvinner ved å rettferdiggjøre det store lønnsgapet mellom kvinner og menn i Brasil og har argumentert mot å ansette kvinner om det er sannsynlig at de kan bli gravide.

Fredag provoserte han ytterligere da han sa at han ikke ville akseptere noe annet resultat av valget enn en seier for ham selv.

Sentrumsvenstrekandidaten Ciro Gomes kaller Bolsonaro en fare for demokratiet, mens Teixeira tidligere i år sa at å velge Bolsonaro ville være å åpne veien til fascisme i Brasil.

Tilhengerne hans er begeistret for hans skarpe ordbruk mot økende kriminalitet og hans løfte om å beskytte tradisjonelle familieverdier, som motstand mot abort og likekjønnet ekteskap

Leder i første runde

Ifølge de siste meningsmålingene leder Bolsonaro med 28 prosent, mens venstrekandidaten Fernando Haddad, som overtok etter Lula da Silva, ligger på annen plass med 22 prosent.

Det er disse to som ventes å gå videre til annen omgang, og der viser målingene at Haddad ville vinne med 45 prosent mot Bolsonaros 39 prosent.

Lula, som var den store favoritten med stor ledelse på målingene, soner en dom i fengsel for korrupsjon og fikk ikke lov å stille av valgdomstolen.