Jeff Flake, republikansk senator i Arizona, avgjorde fredag det dramatiske spillet rundt nominasjonen av Trumps kandidat til USAs høyesterett, Brett Kavanaugh (53).

Etter en overraskende vending sa Flake fredag ettermiddag, at han bare ville støtte Kavanaughs kandidatur dersom FBI ville etterforske anklagene om at Kavanaugh skal ha vært med på et voldtektsforsøk på 80-tallet.