Republikaner etter FN-ambassadørens avgang: – Her er det noe som ikke stemmer

Ekspertene sitter igjen som spørsmålstegn etter at det ble kjent av USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, har bedt om å bli løst fra sin stilling. Hennes egen begrunnelse gjorde ingen klokere.

– Det er viktig å forstå når det er på tide å tre av, sa Haley på pressekonferansen hun holdt med Donald Trump i Det ovale kontor.

Trump har tatt forespørselen til følge og Haley vil dermed forlate stillingen i det som er en statsrådspost i USA ved slutten av året. Ny FN-ambassadør vil bli utpekt innen to til tre uker, ifølge Trump.

Presidentvalg

Den republikanske kongressmannen, og tidligere guvernøren for Sør-Carolina, Mark Sanford, satte ord på det mange følte på under en sending på tv-kanalen MSNBC.

– Her er det noe som ikke stemmer. Noe er rart, sa han kort tid etter at nyheten ble kjent.

Det har vært spekulert i om 46-åringen trekker seg fordi hun ønsker å stille til presidentvalget i 2020. Enkelte av Trumps politiske rådgivere skal ha sett henne som en mulig trussel ved presidentvalget i 2020 og mener hun er skeptisk til Trumps politikk, ifølge The Washington Post. Spørsmålet av hun stiller mot Trump ved neste valg ble avviste med et smil under pressekonferansen tirsdag.

– Jeg stiller ikke i 2020, sa hun.

Haley sier derimot at hun skal bistå Trump og hans kampanje.

Selv om hun ikke stiller til valg i 2020 spekulerer en rekke medier i om hun sikter mot valget i 2024, blant dem er CNN. Kommentator Chris Cillizza mener Haley er «for smart til stille mot Trump i 2020». Selv om den sittende presidenten er upopulær blant den brede velgermassen er han likevel blant de mest populære republikanske presidentene noen gang, blant republikanske velgere. Hun slår ikke Trump i 2020, men valget i 2024 står åpent.

Kom Trump i forkjøpet

Cillizza mener avgangen også kan være en mulig manøver for å komme Trump i forkjøpet. Under Haleys tid i FN har USA blant annet trukket seg ut av FNs menneskerettsråd, et organ som Haley har beskrevet som verdensorganisasjonens «mest mislykkede» organ. Hun er blitt kjent som en målrettet og kompromissløs diplomat, men privat skal hun være en pådriver for en mer moderat tone, og skal det siste året hatt flere sammenstøt med Trump.

Med utenriksminister Mike Pompeo og nasjonal sikkerhetsrådgiver John R. Bolton som Trumps nye øyenstener, mener Cillizza at Haley kan ha valgt å gå før hun ble bedt om det.

Pengeproblemer

Det spekuleres også i om Haleys avgang kan være knyttet til penger. Avisen Post and Courier skrev mandag at vaktbikkjeorganisasjon Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) har bedt om at Haleys skal etterforskes i forbindelse med mulig regelbrudd. Anmodningen kommer i forbindelse med at Haley skal ha takket ja til syv flyturer på private fly tilhørende tre sør-carolinske forretningsmenn.

Med skjebnen til tidligere miljøsjef Scott Pruitt og tidligere helseminister Tom Price i bakhodet, kan det virke mistenkelig å gå av dagen etter en slik avsløring, skriver The Washington Post.

Ifølge CNN kan også hennes personlige økonomi være grunnen til at hun ønsker å slutte i jobben. Etter å ha jobbet i det offentlige siden 2004 kan lave lønninger, gjeld og barn i utdanning føre til at hun ønsker seg over til det private næringslivet, spekuleres det.

Enn så lenge er begrunnelsen at Haley skal ta et «uselvisk steg til side» og la noen andre prøve seg i jobben.