OPEC avviser Trumps oljekrav

Sammen med oljeprodusentene Russland og Saudi-Arabia kom OPEC-landene fram til en felles erklæring søndag, der de slår fast at man i dag har et sunt forhold mellom tilbud og etterspørsel.

En økning i produksjonen vil kun føre til at prisen faller som følge av større tilbud, heter det i erklæringen som kom i stand i Algeries hovedstad Alger.

Tidligere denne uken har Trump tydelig gitt uttrykk for at han mener oljeprisen er for høy. Torsdag krevde han en umiddelbar senking av prisene.

– Vi beskytter landene i Midtøsten, de ville ikke vært trygge i lang tid uten oss, og likevel presser de oljeprisene høyere og høyere! Det skal vi huske. OPEC-monopolet må få prisene ned nå! skrev presidenten.