May: Intet alternativ til mitt Brexit-forslag

I et intervju med BBC sier hun også at Brexit-avtalen må innebære en friksjonsfri transport av varer, uten toll og andre reguleringer, mellom britiske Nord-Irland og EU-landet Irland for at man skal unngå en såkalt «hard grense» på øya.

May har latt seg intervjue av flere britiske medier etter at cirka 50 parlamentarikere fra hennes eget konservative parti i forrige uke holdt et møte der de diskuterte hvordan de kunne kaste henne. Parlamentarikerne er sterkt kritiske til hennes Brexit-forslag, som de mener er et knefall for Brussel.

Oppgjøret mellom henne og tidligere utenriksminister Boris Johnson blir også stadig mer tilspisset. I et innlegg i avisa Daily Telegraph mandag kritiserer han igjen Mays Brexit-strategi.

I innlegget skriver han at Mays Brexit-plan innebærer at britiske ledere for første gang siden år 1066 går frivillig med på å overlate Storbritannia til et utenlandsk styre. Han framholder også at Mays plan innebærer at landet i realiteten blir værende i EUs tollunion og indre marked inntil EU bestemmer noe annet.