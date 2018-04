Israel feirer 70 år med strandfester og bønn: «En festning, ikke et hjem»

Israel står midt i en rekke opprivende konflikter samtidig som det feirer sine første 70 år.

Neste måned skal USAs ambassade flyttes til Jerusalem, noe som har skapt sinne i en rekke av nabolandene.

På grensen til Gaza har det i de siste dagene vært en rekke blodige konfrontasjoner med demonstranter. Flere analytikere spekulerer over om det brygger opp til enda en krig om den palestinske Hamas-styrte stripen med land innerst i Middelhavet.

I nabolandet Syria har landets erkefiende Iran stor innflytelse, og Israel bombet nylig mål inne i Syria.

Internt er det heftig strid om ultrareligiøse skal måtte avtjene militærtjeneste.

Landets statsminister gjennom mange år, Benjamin Netanyahu, er under etterforskning, mistenkt for blant annet korrupsjon.

Party og bønn

Landet feirer opprettelsen av staten Israel med en rekke seremonier, kulturarrangementer og taler. På flere populære strender holdes det store fester med artister og DJ-er. Israelere som er i et mer høystemt modus, kan delta i en bønnemarkering ved Vestmuren i Jerusalems gamleby, kjent som Klagemuren.

Fakta: Israel Staten ble opprettet i 1948 i etterkant av den annen verdenskrig. 8,5 millioner er borgere av landet. De fleste er jøder. Omtrent en femtedel er arabere. Landet har Jerusalem som sin hovedstad, men andre land anerkjenner ikke dette og har sine ambassader i Tel Aviv. Israel okkuperer i strid med FN-resolusjoner Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Mistet sønn i 2006

Onsdag markerte landet minnet om sine falne. Den kjente forfatteren David Grossman var blant dem som holdt tale. Han mistet selv sin sønn i krigen med Libanon i 2006. I talen, gjengitt i avisen Haaretz, reflekterte han over begrepet «hjem».

GONZALO FUENTES / Reuters / NTB scanpix

– Vi israelere, selv etter 70 år og uansett hvor mange honningdryppende ord som blir ytret de neste dagene, er ennå ikke der. Vi er ennå ikke hjemme. Israel ble etablert slik at det jødiske folk endelig skulle få et hjem. 70 år senere er et sterkt Israel muligens en festning, men et hjem er det ikke, sa han.

Grossman mener at hvis palestinerne ikke har et hjem, så har heller ikke israelerne det.

En suksess?

I arabiske Al Jazeera påpekes det at Israel etter alle ytre kjennetegn er en suksess: Palestinerne ligger nede, og det er smått med press for en tostatsløsning. De arabiske naboene opplever uro, og enkelte golfstater hinter om normale relasjoner med Israel. Økonomien er – sett i regional sammenheng – sterk, og Trump-administrasjonen beskrives som en heiagjeng for Israel.

Spionsjefer: Dyster stilling

Men kommentatorer tror utsiktene kan være usikre. Den israelske storavisen Yedioth Aharonoth hadde nylig intervjuet seks tidligere sjefer i etterretningsorganisasjonen Mossad. Overskriften lød «Landet er i en dyster stilling». Intern splid, overdreven selvsikkerhet og manglende strategi mot et masseopprør var noen av årsakene til den alvorstunge stemningen.