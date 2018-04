Kåret til verdens verste flyplass i 2014. Nå stenges den.

Hvert år oppsummerer nettside sleepininairports.com de beste og verste flyplassene i verden. I 2014 ble Benazir Bhutto internasjonale lufthavn ved den pakistanske hovedstaden Islamabad kåret som verdens verste flyplass. Riktignok har flyplassen tatt noen grep i ettertid og endte på 19. plass i fjor.

Men snart kan også pakistanere skryte av sin flyplass. Torsdag er det offisiell åpning av den nye flyplassen i Islamabad. Pakistans nasjonale flyselskap PIA vil allerede tirsdag lande på den nye flyplassen med sin første ordinære flyvning.

Bygget for 80 år siden

Flyplassen, som opprinnelig er en militærflyplass fra 1930-tallet, er blitt altfor liten for å kunne takle den voksende flytrafikken i Pakistan. De reisende møter kaoset på parkeringsplassen som ikke er dimensjonert for å ta imot de reisende og deres slektninger.

FAISAL MAHMOOD, NTB scanpix

Dette har flere tusen nordmenn med pakistansk bakgrunn merket i en årrekke. For 18 år siden ble det etablert direkterute mellom Oslo og Islamabad med én avgang i uken.

Lange køer i passkontrollen og lang tid før bagasjen kommer frem har vært problemer mange norskpakistanere kjenner seg igjen i.

For et par år siden satte flyplassen begrensninger på antall familiemedlemmer de reisende kan ha med seg for å ta avskjed med dem. Dette for å redusere kaoset.

Kraftig forsinket

Den nye flyplassen er plassert et stykke utenfor hovedstaden, men blir til gjengjeld landets største med god plass og mye bedre kapasitet enn dagens flyplass.

FAISAL MAHMOOD, NTB scanpix

Byggingen av den startet i 2007, men byggeperioden har tatt mye lenger tid enn antatt. Åpningen er blitt utsatt flere ganger, men nå skal alt være klart for åpningsfesten.

Den nye flyplassen vil kunne ta imot 15 millioner reisende i året. Kapasiteten vil etter noen år utvides til 25 millioner passasjerer.