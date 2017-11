Mugabe holdt ikke fristen, nå blir Zimbabwes president stilt for riksrett

Representanter fra både regjeringspartiet ZANU-PF og opposisjonen sier til avisen Daili News at det er full enighet i spørsmålet om riksrett.

I sin TV-tale søndag kveld, fortsatte Robert Mugabe å utfordre sitt eget parti, som har gitt ham sparken som leder, og de hundretusener av zimbabwere som lørdag demonstrerte og krevde hans avgang.

Zimbabwerne ventet at Mugabe skulle kunngjøre sin avgang i direktesendingen, etter at han tidligere på dagen var blitt sparket som leder for regjeringspartiet ZANU-PF.

Men i stedet leste Mugabe (93) opp en 20 minutter lang tale, hvor han gjorde det klart at han selv skulle lede regjeringspartiets kongress i desember, uten å nevne at partiets sentralkomité noen timer tidligere hadde fjernet ham.

Dyp skuffelse

– Jeg er virkelig dypt skuffet! Hvorfor kan ikke den gamle mannen innse at hans tid er omme? spør tannsykepleieren Rumbi Nyamweda (31).

Hun har nettopp levert sin eldste sønn til skolens minibuss og skal nå kjøre videre med den yngste til barnehagen.

– Vi må bare få det bedre her i landet snart. Jeg sliter virkelig med å betale skolepengene. Og alt annet blir bare dyrere og dyrere. Nå trodde vi alle at det endelig skulle bli en forandring, både økonomisk og politisk. Og så gjør Mugabe dette mot oss, sier Nyamweda forarget.

Ser ikke hærens inngrep som utfordring

Omgitt av de militære lederne som i forrige uke grep inn og satte ham i husarrest, gjorde presidenten det i TV-talen klart at han ikke ser hærens maktovertagelse eller massedemonstrasjonene mot ham på lørdag, som noe angrep på hans stilling som stats- og regjeringssjef.

ZANU- PF har oppfordret sin avsatte leder om selv å erklære at han går av som president, for å sikre en fredelig utgang på det som i realiteten var et militærkupp for å avsette ham.

Etter talen søndag kveld, er det svært tvilsomt om Mugabe kommer til å følge partiets oppfordring.

Chris Mutsvangwa, leder for organisasjonen for frigjøringskrigens veteraner, sier til Reuters at planene om å stille Mugabe for riksrett fortsatt står fast, og at parlamentet starter behandlingen av saken tirsdag.

Forstår Mugabe hva som skjer?

Overfor nyhetsbyrået reiser Mutsvangwa spørsmålet om Mugabe kan ha forstått at han noen timer tidligere var avsatt som partileder, da han holdt talen.

– Enten hadde ingen i ZANU-PF fortalt ham hva som hadde skjedd i han eget parti, eller så må han ha stilt seg døv og blind overfor det han ble fortalt, sier Chris Mutsvangwa.

Robert Mugabe har noe til felles med en hel generasjon afrikanske ledere. Han startet som en frigjøringshelt, men ble en autoritær leder.

Avsatt partileder kan ikke lede kongress

– Mugabe sa han skulle lede partikongressen i desember, men det kan han jo virkelig ikke gjøre, ettersom han er avsatt som partileder, sier Sten Rylander, Afrika-kjenner og tidligere svensk ambassadør i blant annet Zimbabwe, til NTB/Ritzau.

Rylander kaller den siste, dramatiske utviklingen et «sinnssykt antiklimaks», men tror likevel det ikke vil vare lenge før Mugabes tid er over.

Slik kan Mugabe bli tiltalt

Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende

har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet

unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven

med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser

ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på grunn av manglende fysisk eller mental kapasitet

Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på riksrettssak fattes av et simpelt flertall av det samlede antall medlemmer i parlamentets to kamre.

Parlamentet utpeker en komité på ni personer til å foreta etterforskningen, og presidenten blir avsatt mens granskningen pågår, skriver den zimbabwiske eksperten på konstitusjonsrett, Alex Magaisa på sin blogg, gjengitt i Daily News.

Magaisa mener det i tilfellet Mugabe særlig er det siste punktet som kan komme til anvendelse, men at også de øvrige kan brukes til å anlegge en riksrettssak det er tverrpolitisk enighet om i parlamentet.

BAKGRUNN: Forsvarssjef mener det ikke har vært meningsfylt utvikling i Zimbabwe på fem år. Mange vil hevde at krisen i landet har vart adskillig lenger.

Vil ikke være kuppmakere

Rylander mener det er viktig for generalene å ikke fremstå som kuppmakere, og at det var derfor det ble vist TV-bilder av dem sittende sammen med Mugabe mens han leste opp talen sin:

– De måtte finne seg i det der og da. Man vil til enhver pris forhindre å komme på kant med statssjefen.