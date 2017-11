Med sine 900 ansatte og 36.000 årlige besøkende fra næringsliv, myndigheter og akademia, regnes EUs legemiddelbyrå (EMA) som en kronjuvel blant de rundt 40 spesialbyårene i unionen.

EMA har hatt sete i London siden 1995, men må nå flyttes som følge av at britene skal forlate EU i 2019. Det samme må EUs banktilsynsmyndighet (EBA) med sine 180 ansatte.

Det har utløst en intens kamp om å overta byråene, og aller tøffest har striden vært om EMA der 19 land meldte sitt kandidatur.

Byrået spiller en viktig rolle blant annet i godkjennelsen av nye medisiner i Europa. Det å sikre seg EMA kan også hjelpe landene med å tiltrekke seg nye bedrifter og utvikle den lokale legemiddelindustrien.

Tidligere har kampen om plassering av nye EU-byråer skapt mye bråk mellom landene. For å unngå at det skulle bryte ut en splittende politisk krangel om relokaliseringen fra London, ble EU-lederne tidligere i år enige om en rekke formelle krav søkerne skulle vurderes etter.

Blant disse var gode transportforbindelser, tilgang til internasjonale skoler og evnen til å levere en så sømløs overgang som mulig, blant annet ved å ha bygninger og boliger klare.

I Københavns reklamevideo skryter Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen blant annet av at EMA kan flytte rett inn «Copenhagen Towers», av byens gode kollektivtransport og av Kastrups flyforbindelser til andre land i Europa.

De siste ukene før avstemningen gikk landene likevel over til klassisk hestehandling i kjent gammel stil. Posisjoner og saker langt utenfor det som skulle være de formelle vurderingskravene, ble trukket inn i diskusjonene. Flere medier, blant andre Politico, rapporterte for eksempel at Italia tilbød landene i Baltikum økte bidrag av NATO-soldater i bytte mot en stemme på Milans kandidatur.

Landene øst i EU har også argumentert for at en overvekt av EUs byråer ligger i land vest i unionen, og at det derfor er på tide at Øst-Europa kompenseres. EMA har på sin side advart mot dette og sagt at de ville miste mer enn 70 prosent av sine ansatte dersom de for eksempel flyttes til den slovakiske hovedstaten Bratislava – en av forhåndsfavorittene.

Amsterdam vant kampen - etter loddtrekning

Under et ministerrådsmøte i Brussel mandag ettermiddag fant avstemningen endelig sted.

På grunn av intrikate stemmeregler der alle land måtte rangere sine tre fremste favoritter og der det potensielt kunne bli avholdt tre runder med stemmegivning og så i siste instans en loddtrekning, regnet EU-diplomater på forhånd utfallet som helt åpent.

Milan, Amsterdam og København gikk videre til runde to, der danskene ble slått ut. I finalen fikk Milan og Amsterdam akkurat 13 stemmer hver, og det måtte trekkes lodd for å skille dem. Den konkurransen vant Amsterdam.

Ministerne gikk så over til å stemme over flyttingen av EUs banktilsynsmyndighet, der åtte land hadde meldt sitt kandidatur.

Resultatet av denne avstemningen er ennå ikke kjent, men Aftenposten følger møtet utover kvelden.

