Onsdag startet rettsrunden om straffeutmåling for kardinalen, som er funnet skyldig i seksuelle overgrep mot to kortgutter i 1996. Skyldspørsmålet ble avgjort i desember, men ble først kjent tirsdag, da et forbud mot offentliggjøring ble opphevet.

Pell var katolsk erkebiskop da han ifølge retten forgrep seg på to 12 og 13 år gamle gutter etter å ha tatt dem på fersken i å drikke altervin.

Han risikerer inntil 50 års fengsel, noe som i praksis betyr at den 77 år gamle kirkelederen kan ende opp med å tilbringe resten av livet blant murene.

– Ikke en moralsk domstol

Andy Brownbill / AP / NTB

– Han viser ingen anger. Han har ikke tatt noe ansvar for handlingene sine, det foreligger ingen forklaring på hvorfor han brøt loven, sa aktor Mark Gibson i sin innledning onsdag. Han ber om at kardinalen fengsles umiddelbart.

– Det har skjedd et tillitsbrudd. Kardinal Pell var drivkraften bak og lederen for katedralen. De to korguttene var tannhjul i det maskineriet.

Pells forsvarer hevder på sin side at den daværende erkebiskopen ikke handlet med overlegg og at ti vitner har forklart seg om ham og sagt at de ikke tror han er i stand til å begå overgrepene han er funnet skyldig i.

– Dette er en juridisk domstol, ikke en moralsk, sa Robert Richter til dommer Peter Kidd.

Lang ankeprosess

Prosessen med å fastsette straffen er ventet å ta to uker. Det er ventet at kardinalen må sitte i varetekt i den perioden. Han skulle egentlig sittet fengslet etter kjennelsen i desember, men ble sluppet fri fordi han blant annet trengte to kneoperasjoner. En begjæring om løslatelse mot kausjon mens anken behandles ble trukket av Pells forsvarere.

En ankeprosess kan ta så mye som et år. En del av vurderingen til dommerpanelet som skal behandle anken, vil trolig være det faktum at dommen er i hovedsak er basert på én manns forklaring. En av guttene som ble utsatt for overgrep, har fortalt sin historie. Den andre døde av en overdose i 2014 uten noensinne å fortalt foreldrene om det han hadde opplevd.

Mektig

Utenfor retten onsdag hadde demonstranter samlet seg for å vise sin avsky mot Pell, som er den høyeste geistlige som er tiltalt og funnet skyldig i overgrep.

«Du er en djevel», «du er ond, du er pedofil», «måtte du råtne i helvete» var noen av ropene som haglet mot kardinalen, som etter overgrepene skal ha funnet sted fortsatte å klatre i det katolske hierarkiet.

Pell endte opp som finansminister i Vatikanet og en av pave Frans' nærmeste rådgivere før han falt i unåde og nylig mistet sin plass som pavestatens tredje mektigste.

Vatikanet har sagt at det har «den ytterste respekt» for Australias rettsvesen etter å ha mottatt «den smertefulle nyheten» om dommen mot Pell. Samtidig har Vatikanet påpekt at kardinalen har rett til å både forsvare seg og anke dommen.