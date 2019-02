May utsetter Brexit-avstemning

Statsminister Theresa May sier det ikke blir noen avstemning i Underhuset i uken som kommer om skilsmisseavtalen med EU. Hun setter 12. mars som ny dato. Ifølge BBC begrunner hun avgjørelsen med at det fortsatt pågår «positive samtaler» med EU.

Opplysningene kom frem da May var om bord på flyet til EUs toppmøte med Den arabiske liga i Sharm el-Sheikh i Egypt søndag ettermiddag, melder Sky News og BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

– Vi kommer ikke til å åpne for en meningsfull avstemning i Parlamentet denne uken. Men vi skal sikre at det skjer innen 12. mars, lovte hun.

Etter at Underhuset i forrige måned avviste avtalen hun hadde forhandlet frem med EU, forsøker May å få til endringer. De må tilfredsstille Underhusets bekymringer om det mest omstridte elementet i avtalen, nemlig spørsmålet om Irland-grensen.

Truer med utsettelse

EU står imidlertid stå fast på at det ikke er aktuelt å endre noe i selve avtalen.

Under møtet i Egypt skal hun ha samtaler på sidelinjen med andre EU-ledere, blant dem EU-president Donald Tusk. Hun sier at hennes team tirsdag skal til Brussel for videre forhandlinger.

Tre statsråder i Mays egen regjering truet lørdag med at de vil stemme for et forslag om å utsette brexit fremfor å forlate EU uten en avtale, om det ikke er noe gjennombrudd om skilsmisseavtalen i løpet av uken.

May sa søndag at en utsettelse av brexit ikke løser noen ting.

– Det vil alltid komme til et punkt der vi må bestemme oss for om vi godtar avtalen som er forhandlet frem, eller ikke, sa hun.