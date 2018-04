Julia Skripal sier hun blir i stadig bedre form

– Jeg våknet opp for over en uke siden og jeg gleder meg over å kunne si at styrken min vokser for hver dag, sier hun i en uttalelse videreformidlet av britisk politi torsdag.

Julia Skripal og hennes far Sergej Skripal ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury 4. mars. De ble innlagt på sykehus med kritiske skader, og begge lå i koma.

I uttalelsen takker samtidig 33 år gamle Julia menneskene som kom for å hjelpe henne og faren da de ble funnet.

– Dere forstår nok at hele episoden er litt forvirrende, og jeg håper dere vil respektere min og min families privatliv under min rekonvalesens.

Den statlig russiske TV-kanalen Rossiya TV har også offentliggjort et lydopptak av det de hevder er en samtale mellom Julia Skripal i Storbritannia og hennes kusine i Russland. I samtalen sier Julia Skripal at både hun og faren er på god vei til å bli bedre. Hun sier også at hennes far sover og at hans ikke vil få varige mén etter hendelsen. Den statlige TV-kanalen sier at de har fått lydopptaket av kusinen, men at de ikke har fått bekreftet at lydopptaket er ekte.

Britiske myndigheter mener Russland sto bak, en påstand Moskva avviser. Eksperter har ikke kunnet slå fast hvor nervegiften kom fra.