Russland utviser 60 amerikanske diplomater

Det opplyser den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov, melder nyhetsbyrået AP.

Ifølge Lavrov ble den amerikanske ambassadøren Jon Huntsmann innkalt til utenriksdepartementet torsdag og orientert om den russiske reaksjonen.

Totalt 58 diplomater i Moskva og to ansatte ved konsulatet i Jekaterinburg blir kastet ut av Russland, melder Reuters. De må forlate landet innen 5. april, opplyser det russiske utenriksdepartementet.

ANTON VAGANOV, REUTERS

Giftskandale

I tillegg krever russerne at det amerikanske konsulatet i St. Petersburg blir stengt i løpet av to dager. Dette kommer som svar på at amerikanerne for få dager siden stengte det russiske konsulatet i Seattle.

– Handlingene vil være gjensidige. De inkluderer utvisningen av et tilsvarende antall diplomater og de inkluderer vår beslutning om å tillate USAs konsulat å fungere i St. Petersburg, sa Lavrov på en pressekonferanse i Moskva.

En rekke land, deriblant Norge, mange EU-land og NATO, har kastet ut russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia. Det russiske utenriksdepartementet sier alle disse landene får utvist like mange diplomater som de har kastet ut fra russiske ambassader.

Det betyr at én norsk diplomat kommer til å bli utvist fra Russland.

Skandalen ble utløst da den russiske eksagenten Sergej Skripal og hans datter Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i begynnelsen av mars.

Tilstanden til Julia Skripal har bedret seg, og er ikke lenger kritisk, opplyste sykehuset i Salisbury torsdag. Tilstanden til Sergej Skripal er fortsatt kritisk.

Russland har hele tiden nektet for å ha hatt noe med giftangrepet mot Skripal og hans datter.

Dårlig stemning

Den russiske ambassadøren i Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, sa i et intervju med Aftenposten tirsdag at stemningen mellom Norge og Russland er «forgiftet» etter Regjeringens avgjørelse om å utvise en av hans diplomater.

Etter Norges beslutning mandag kom den russiske ambassaden i Oslo med en advarsel om at utvisningen ville få konsekvenser:

«Denne slags fiendtlige handlinger er ikke heldig for det gjensidige samarbeidet mellom landene, og den vil få konsekvenser», heter det i uttalelsen som ble publisert på ambassadens Facebook-side.