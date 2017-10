Clinton langer ut mot Assange

Hillary Clinton og Demokratene tapte presidentvalget til republikaneren Donald Trump, noe hun mener Wikileaks må ta sin del av skylden for.

– Assange er blitt en slags nihilistisk opportunist som løper diktatorers ærend, sier Clinton i et intervju med det australske kringkastingsselskapet ABC.

«Diktatoren» hun sikter til er åpenbart Russlands president Vladimir Putin, som rett nok er folkevalgt og har stor oppslutning blant russere flest.

– Uheldigvis er Wikileaks nå praktisk talt et heleid underbruk av russisk etterretning, hevder Clinton.

Hun viser til at Wikileaks offentliggjorde 2.000 hackede e-poster fra valgkampsjefen hennes, John Podesta, bare få timer etter at det hadde dukket opp et opptak der Donald Trump skrøt av hvordan han pleide å tafse på kvinner og slippe unna med det.

Dette var ifølge Clinton ikke tilfeldig, men et åpenbart forsøk fra Russlands side på å begrense skadene av det famøse Trump-opptaket.

– Det er ikke tvil i min sjel om at det var en viss form for kommunikasjon eller koordinering, sier Clinton.

WikiLeaks-sjef Julian Assange kaller anklagene fra Clinton for uhyggelige.

– Noe er galt med Hillary Clinton, det er ikke bare det at hun konstant lyver, tvitrer Assange, som gjentatte ganger tidligere har avvist anklager om at Wikileaks løper Russlands ærend eller samarbeider med russisk etterretning.