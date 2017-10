Trump faller på listen over USAs rikeste

Forbes la tirsdag ut listen over USAs 400 rikeste personer. Den viser at de rikeste blir stadig rikere. Men den viser også at president Trump har falt 92 plasser fra fjorårets liste, da han var rangert som landets 156. rikeste.

I år ligger han på 248. plass, etter at formuen hans ifølge Forbes det siste året krympet med om lag 600 millioner dollar til 3,1 milliarder dollar. Det tilsvarer 24,6 milliarder kroner.

At formuen hans har tapt seg så mye, skyldes både at eiendomsmarkedet og detaljhandelen generelt har gått tilbake. Om lag halvparten av Trumps formue knyttes til eiendomsmarkedet i New York.

I tillegg gjorde fjorårets valgkamp et dypt innhugg i Trumps formue. Forbes peker også på at Trump tapte mye på rettssaken om Trump University, der han til slutt inngikk et forlik som kostet ham dyrt.

De rikeste blir rikere

Øverst på Forbes' liste over USAs rikeste finner vi nok en gang Microsoft-gründer Bill Gates som har en formue på over 89 milliarder dollar. På annenplass ligger Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, på tredjeplass finansmannen Warren Buffett, mens fjerdeplassen innehas av Facebook-sjefen Mark Zuckerberg.

Det er 22 nye navn på årets liste, deriblant Netflix-grunnlegger og -sjef Reed Hastings.

Listen viser også at de rikeste er blitt enda rikere og tilsammen eier verdier for 2.700 milliarder dollar.