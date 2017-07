Trumps store valgløfte henger i en tynn tråd. Nå kollapser også republikanerne siste ekstremtiltak.

– Jeg er så lettet. All organiseringen, alle demonstrasjonene – vi fikk lønn for strevet, sier Robin Osborne (58).

Hun har akkurat fått vite at republikanernes forsøk på å fjerne og erstatte Obamas helsereform ikke lyktes etter at ytterligere to senatorer fra partiet gikk ut og sa at de ikke kunne støtte lovforslaget,

Republikanernes siste forsøk på å erstatte den syv år gamle helsereformen – kjent som Obamacare – er dermed en fiasko. Inntil videre.

Hvorfor er amerikansk helsepolitikk så vanskelig? Les ni spørsmål og svar om Obamacare, Trumpcare og kranglingen mellom republikanere.

Forbannet på senatoren sin

For Robin Osborne, som sliter med en kronisk, arvelig sykdom, betyr dette at hun slipper å oppleve at helseforsikringen hennes øker med så mange tusen dollar at hun ikke har råd til å betale den.

– Dette lovforslaget ville blant annet ført til at tusenvis av funksjonshemmede mennesker ville blitt tvunget til å bli lagt inn på institusjoner fordi de ikke lenger ville hatt råd til å motta behandling hjemme, sier hun mens hun rusler blant blomstene i den lille bakhagen sin i et hyggelig boligstrøk i det nordlige Kentucky.

I 11 generasjoner har familien hennes bodd i denne delstaten, helt siden en av forfedrene hennes var med på å grunnlegge den på slutten av 1700-tallet.

Nå er hun forbannet på Mitch McConnell, som representerer henne i Senatet i Washington, DC. McConnell er leder for republikanerne i Kongressens øvre kammer.

Han har også vært mannen med ansvaret for å gjennomføre en ny helsereform.

Bryan Woolston, Reuters/NTB scanpix

22 millioner flere uten helseforsikring

Forsøket har ført til demonstrasjoner i flere måneder over hele Kentucky – der folk, som de har gjort over hele landet, har flokket til politikernes kontorer og folkemøter for å protestere mot fjerningen av Obamacare.

Kentucky er en av delstatene der Obamas helsereform har hatt de største konsekvensene. Etter at Obamacare ble innført her i 2013, har antallet innbyggere uten helseforsikring falt fra 20,4 prosent til 7,8 prosent, ifølge Gallup.

Det er i hovedsak fordi Kentuckys daværende guvernør valgte å la delstaten gå med på utvidelsen av det statlige Medicaid-systemet, slik at flere mennesker fikk tilgang til denne velferdsordningen.

473.000 mennesker ble lagt til i den statlige ordningen, ifølge Kentucky Center for Economic Policy.

Dersom republikanernes forslag til helsereform hadde blitt vedtatt, ville 22 millioner mennesker i USA mistet tilgang til helsetjenester fordi forsikringspremiene hadde blitt for dyre, ifølge det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen (CBO).

– Ville tvunget oss til utenkelig desperasjon

Mange av dem ville vært i Kentucky. Blant disse: Tre år gamle Lucy, som ble født med Downs syndrom og som derfor har særskilte behov for hjelp. I dag får hun mye av denne hjelpen fra det offentlige.

Privat

Hadde republikanernes helsereform fått grønt lys – eller dersom guvernør Matt Bevin gjør alvor av å trekke delstaten ut av utvidelsen av Medicaid-ordningen – vil foreldrene hennes få en ekstraregning på minst 20.000 dollar – 160.000 kroner i året.

– Lovforslaget ville tvunget oss til utenkelig desperasjon. Vi ville ikke vært i stand til å gi Lucy det hun trenger, sier Abagail Kessinger, treåringens mor.

Hun har ennå ikke fått troen på at kampen er over. Natt til tirsdag foreslo nemlig senator McConnell at senatorene heller skal stemme over et lovforslag fra 2015 som fjerner Obamacare uten å erstatte den.

McConnells utspill kom like etter at president Donald Trump hadde krevd en slik løsning i en Twitter-melding.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2017

Trump baserte store deler av valgkampen sin på et løfte om å skrote Obamacare og å erstatte det med «noe mye bedre», og et rødt lys i Senatet ville vært et enormt politisk nederlag for den ferske presidenten.

Vanskelig å ta en rettighet fra velgerne

Å avskaffe Obamacare uten en erstatning ville økt antallet amerikanere uten helseforsikring med hele 32 millioner, ifølge CBO. Forsikringspremiene for en gjennomsnittlig amerikaner ville også økt med opptil 50 prosent.

– Det er som en hjertelege som sier: «Jeg kan ikke gjennomføre en transplantasjon, så jeg fjerner heller hjertet ditt i stedet,» skriver kommentator Nick Kristof fra The New York Times på Twitter.

GOP effort to simply repeal Obamacare is like a heart surgeon saying "I can't do a transplant, so I'll just remove your heart. Cool?" — Nicholas Kristof (@NickKristof) July 18, 2017

Republikanerne har 52 av de 100 medlemmene i Senatet, og det skal derfor ikke så mye splittelse til før McConnells forslag mislykkes.

Allerede har de moderate republikanerne Shelley Moore Capito fra West Virginia, Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska sagt at de ikke vil stemme for en ren avskaffelse.

Ingen demokrater vil gå med på å rive ned Obamas største innenrikspolitiske tiltak. Dermed er det forslaget også så godt som dødt.

En rekke senatorer i såkalte vippestater – der noen få stemmer kan bli avgjørende – vil også måtte tenke seg nøye om dersom de ønsker å bli gjenvalgt.

Kristoffer Rønneberg

Enhver politiker vet at det er vanskelig frata velgerne en rettighet. Obamacare sliter med mange problemer, og det er ikke vanskelig å finne velgere som er misfornøyde med dagens ordning, men målinger viser at den er langt mer populær enn republikanernes forslag.

– Jeg håper dette mislykkes og at vi heller kan fortsette å bevege oss i riktig retning. Fiks Obamacare, gjør den bedre. Ikke ta fra oss det vi allerede har. Og kanskje vi skal begynne å se litt nøyere på universelle helseordninger slik dere har i Europa, sier Robin Osborne.