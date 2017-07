Studie: Varmere Arktis gir dårligere avlinger i Canada og USA

Det viser en studie som er publisert i tidsskriftet Nature Geoscience.

– Vår studie viser for første gang en tilsynelatende forbindelse mellom arktiske temperaturvariasjoner og jordbruksproduktivitet på middels breddegrad, skriver forskerne bak studien i tidsskriftet.

Studien bekrefter nyere forskning som viser at uvanlig varme i Arktis de siste tredve årene kan føre til hardere vintre i nordlige deler av Nord-Amerika og Europa og svekket nedbør i sørlige områder av USA.

Arktis er svært hardt rammet av den globale oppvarmingen, og oppvarmingen her har vært over dobbelt så kraftig som gjennomsnittet for hele kloden.

Sjøis smelter

Når temperaturen stiger i Arktis, smelter mer sjøis om høsten, og dette påvirker den atmosfæriske sirkulasjonen slik at mer kaldluft strømmer fra nord om vinteren. Når dette fortsetter inn mot våren, vil planter – inkludert avlinger – være sårbare for skader og hemmet vekst.

Hardere vintervær reduserer også plantenes kapasitet til å oppta CO₂, påpeker forskerne. I løpet av 30 år har varme arktiske perioder hindret planter i å absorbere rundt 370 millioner tonn CO₂, noe som er samme mengde som Frankrike eller Australia slipper ut pr. år, ifølge forskernes beregninger.

– Kald vår er vanskelig å bøte på

Forskerteamet, under ledelse av Jin-Soo Kim, har analysert sjøtemperatur målt i Beringhavet mellom Sibir og Alaska.

År med høyere arktiske temperaturer har vist en sammenheng med uvanlige luftstrømmer over Alaska som resulterte i vesentlig nedkjøling av det meste av Nord-Amerika, samt tørrere vær i sør.

Planter i tempererte soner fikk 14 prosent lavere kapasitet til å oppta CO₂ i disse periodene, ifølge studien. Avlinger i Nord-Amerika ble redusert med 1–4 prosent.

– Vanning kan brukes i regioner som rammes av tørrere vær, men en kald vår kan bli vanskeligere å håndtere og kan føre til store tap, sier Ana Bastos, en forsker ved et klima- og miljølaboratoriet ved Paris.

Flere tidligere studier har vist at oppvarmingen i Arktis påvirker jetstrømmen, et vindsystem høyt oppe i atomsfæren. Dette kan i sin tur føre til unormalt vær lenger sør.