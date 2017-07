I seks måneder var han en hissigpropp for Trump. Men da han fikk ny sjef, ble det for mye.

– Dette var den største forsamlingen som noen gang har vært vitne til en innsettelse, punktum, både i oppmøte på stedet og i verden.

Det begynte ille. Pressesekretær Sean Spicer sto på podiet foran et samlet pressekorps etter innsettelsen av Donald Trump og hevdet at aldri hadde flere mennesker vært samlet for å hylle en ny amerikansk president. Bildene viste noe helt annet, men Spicer hadde ordre direkte fra Trump. På Twitter hadde han hevdet at det var minst halvannen million mennesker til stede foran Det hvite hus. Spicer tok ingen spørsmål fra journalistene, men strenet ut.

KEVIN LAMARQUE / Reuters /NTB Scanpix

Brannslukking

Mens den nye presidenten drev sitt eget medieshow på Twitter og kalte CNN for «fake news», prøvde Spicer å brannslukke ved å avlyse den daglige pressebriefingen. Han innførte eksklusive møter med utvalgte journalister fra vennligsinnet presse og utelot store institusjoner som The New York Times. Reportere så Spicer gjemme seg bak en busk den dagen Trump plutselig bestemte seg for å sparke FBI-sjef James Comey. I mars beordret han en reporter til å slutte å riste på hodet, da hun spurte om hva Trump- administrasjonen ville gjøre for å rette opp imaget etter nyheten om tette forbindelser til Russland.

– Hvis presidenten hadde russisk dressing på salaten ikveld, ville det bli oppfattet som en russisk forbindelse, sa han til reporteren, og anklaget henne for å forfølge sin egen agenda.

– Vennligst slutt med å riste på hodet igjen, gjentok han.

I april klarte Spicer også å gjøre det vanskelig for seg selv, ved å hevde at Syrias president var verre enn Adolf Hitler, siden Hitler ikke sank så lavt som til å bruke kjemiske våpen. Jødiske etterkommere etter ofrene for gasskamrene var ikke helt enige.

Da han skulle forklare seg, omtalte han gasskamrene som «Holocaust-sentre» og måtte beklage.

Mislikt av Trump

Nyheten om Sean Spicers avgang fredag kom som en overraskelse på administrasjonen, ifølge The New York Times, selv om det i lang tid skal ha vært tydelige gnisninger mellom Spicer og presidenten.

I mai nektet Trump Spicer, som er en dypt troende katolikk, audiens med pave Frans under et besøk i Vatikanet. Presidenten skal ha vært misfornøyd med Spicer, som ble ansatt på anbefaling av Reince Priebus, nå stabssjef ved Det hvite hus, den gang sjefen til Spicer ved det republikanske partikontoret. Spicers pressekonferanser ble ofte betegnet som surrealistiske og fulle av motsigelser, men de trakk et stort TV-publikum. Det kan ha slått begge veier for Trump, som selv har profitert på høye seertall fra sin karriere som realitystjerne.

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

Ble drevet gjøn med på TV

Trump var ikke fornøyd med oppmerksomheten rundt Spicers person, som blant annet ble skapt av Saturday Night Live-komiker Melissa McCarthy. Hun udødeliggjorde Spicer gjennom en rekke sketsjer i hans disfavør.

«Jeg vet at jeg og pressen har hatt en røff (rocky, journ.anm) start», ropte McCarthy i en sketsj til et tenkt pressekorps, kledd i en grå dress som satt litt for trangt. «Når jeg sier røff start, mener jeg som Rocky i filmen, for jeg kom ut her for å slå dere. I ansiktet.»

– Jeg er takknemlig for Seans arbeid på vegne av administrasjonen min og det amerikanske folk, sa Trump i en uttalelse i går.

– Jeg ønsker ham suksess med nye muligheter - bare se på hans glimrende seertall, sa Trump.

Alex Brandon / TT / NTB Scanpix

Maktkamp i staben

En stund måtte Spicer sjonglere to roller etter at den forrige kommunikasjonsdirektøren, Mike Dubke, sluttet i mai etter bare tre måneder i jobben. Den direkte årsaken til Spicers avgang i går var at Trump ansatte finansmannen Anthony Scaramucci som sin nye kommunikasjonsdirektør, stikk i strid med Spicers ønske. Scaramucci skal ha omtalt Spicer som «Melissa McCarthy» til folk i Det hvite hus, skriver The Wall Street Journal. The Washington Post beskriver stemningen mellom de to som anspent i går, selv om Spicer sa at han vil fortsette i jobben ut august for å sikre en god overgang.

– Jeg ville elsket å ha Sean her. Sean bestemte seg for at han syntes det var best å gå. Jeg er vant til å håndtere friksjon, sa Scaramucci til pressen.

Den nye kommunikasjonssjefen kommer til å rapportere direkte til Trump, og dermed svekkes makten til stabssjef Priebus. Operasjonen kan anses som en maktkamp mellom ulike fraksjoner i staben, der Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner også kommer styrket ut, skriver The Wall Street Journal. Ifølge CNN forteller ansettelsen av Scaramucci at Trump først og fremst er opptatt av å sikre sine egne interesser, og ikke det republikanske partiets.

Ryan Williams, som i sin tid hjalp den tidligere republikanske presidentkandidaten Mitt Romney, kommenterte Spicers avgang og ansettelsen av Scaramucci slik til The Wall Street Journal:

– Når presidenten hver dag ødelegger de best lagte planene med tweets og kommentarer, er det umulig å endre kommunikasjonsstrategien.