Diplomatisk konflikt spisser seg til: Tyskland advarer tyskere mot reiser i Tyrkia

Gabriel advarte også tyske selskaper mot å investere i Tyrkia på grunn av manglende rettssikkerhet. Advarslene er ventet å ha store økonomiske konsekvenser for Tyrkia. Dermed har konflikten mellom de to landene blitt kraftig skjerpet.

Fengslingen av den tyske IT-eksperten og menneskerettighetsaktivisten Peter Steudtner fikk begeret til å renne over for den tyske regjeringen. Onsdag avbrøt Gabriel sommerferien og kalte den tyrkiske ambassadøren i Berlin inn på teppet.

Etter et krisemøte torsdag formiddag kom innskjerpingen av reiserådene.

Fengsler tyskere for å bruke dem som gisler

Steudtner ble formelt fengslet denne uken, men han ble pågrepet sammen med ni andre menneskerettighetsaktivister for to uker siden – blant andre lederen for Amnesty International i Tyrkia.

Ifølge avisen Bild forsøker Tyrkia å bruke fengslede tyske statsborgere som gisler til å få utlevert to eksgeneraler som søkte asyl i Tyskland etter kuppforsøket i fjor sommer.

Erdogan skal ha kommet med tilbudet knyttet til Die Welts journalist Deniz Yücel, som har sittet fengslet i Tyrkia i fem måneder. En talsmann for utenriksdepartementet har sagt at en slik type handel overhodet ikke kommer på tale.

Siden kuppforsøket i fjor er 22 tyske statsborgere blitt arrestert og mistenkt for terror, ni av dem sitter fortsatt fengslet. Flere har dobbelt statsborgerskap, skriver Die Welt.

Daimler og kebabkiosk på «terrorliste»

Tyrkia har også overlevert tyske hemmelige tjenester en liste over «terror-støttespillere» som blant annet inkluderer bilprodusenten Daimler, kjemikonsernet BASF og en kebabkiosk, avslørte ukeavisen Die Zeit torsdag.

Listen inkluderer 68 firmaer og enkeltpersoner som skal støtte Gülen-bevegelsen Erdogan anklager for å stå bak kuppforsøket.

Tyrkiske myndigheter overleverte listen til Bundeskriminalamt, den nasjonale politimyndigheten, for flere uker siden. Politiet svarte med å be om mer informasjon, men har ikke fått svar.

I et stort intervju med Die Zeit i begynnelsen av juli sa president Erdogan at han har overlevert 4500 mapper med informasjon om angivelige Gülen-tilhengere til Tyskland. – Tyskland må utleverer disse til Tyrkia, sa han. – Så lenge det ikke gjøres, anser Tyrkia Tyskland som et land som beskytter terrorister.

Nektes å besøke NATO-base

Fengslingen av menneskerettighetsaktivisten Steudtner kom for øvrig bare dager etter at Tyrkia erklærte at tyske forbundsdagsrepresentanter nektes innreise til NATOs militærbase i Konya. For Tyskland er det essensielt at folkevalgte kan besøke soldater på oppdrag de utfører på vegne av Forbundsdagen.

En tilsvarende konflikt knyttet til basen Incirlik endte med at Tyskland trakk sine soldater ut tidligere denne måneden.

Andre konflikter som har slitt på forholdet mellom Tyrkia og Tyskland den siste tiden er:

I Tyrkia står forholdet til Tyskland også høyt på agendaen.

I forbindelse med det arrestasjonen av Peter Steudtner og fem andre menneskerettighetsaktivister, kritiserer det tyrkiske utenriksdepartementet Tyskland for å blande seg i indre anliggender.

Uttalelsene fra regjeringens talsmann Steffen Seibert er over streken, heter det i en artikkel i Daily Sabah.

– Konstitusjonen vår sikrer at ingen institusjon, autoritet, departement eller person kan gi ordrer eller instrukser til det juridiske systemet, ifølge utenriksdepartementet.