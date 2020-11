Usikkert valgresultat baner vei for vold og demonstrasjoner

– Stopp tellingen, ropte Trump-supportere ikledd røde capser utenfor stemmelokalene. Samtidig tok demonstranter til gatene med motsatt krav i flere deler av landet.

Demonstranter i Philadelphia tok onsdag til gatene med krav om at alle stemmer telles. Foto: Matt Slocum / AP/NTB

Gina Grieg Riisnæs

5. nov. 2020 11:17 Sist oppdatert nå nettopp

– Gå til stemmelokalene. Følg nøye med.

Med disse ordene oppfordret Donald Trump supporterne sine til å være på vakt under presidentvalget. Etter at klokken slo midnatt tirsdag kveld har tellingen pågått i et av landets tetteste presidentløp på mange år. Torsdag formiddag ligger Joe Biden i ledelsen med 253 valgstemmer. Trump ligger bak med 213.

Det har ikke falt i god jord hos sistnevnte. Ei heller hos velgerne hans. Nå følger flere Trumps oppfordring.

«Stopp tellingen»

En gruppe mennesker møtte opp utenfor et lokale i Phoenix, Arizona hvor stemmer fremdeles telles. Hele landet ser nå mot staten som ett av stedene hvor kampen om Det hvite hus kan avgjøres. Med Biden i ledelsen ligger han an til å vinne valget om han kaprer staten, skriver The Washington Post.

Ikke siden 1996 har Arizona fått blått flertall.

Trump-supportere møtte opp utenfor et lokale i Phoenix hvor stemmene fremdeles teller. De krever at tellingen stopper. Foto: Matt York / AP/NTB

Både nyhetsbyrået AP og Fox News var tidlig ute med å kåre Biden til vinner, mens fire andre TV-stasjoner i USA ennå ikke har kåret noen vinner.

Det har vakt ramaskrik blant Trumps følgere.

– Fox News suger! ropte tilhengere ikledd «Make America great again»-capser, utenfor stemmelokalet i Phoenix.

Angivelig skal de ha forsøkt å komme seg inn i lokalet. Videoer på Twitter viser at enkelte lyktes, før de ble vist ut igjen på fredelig vis. Representanter fra begge partiene var til stede i lokalet for å observere tellingen, melder AP.

I Detroit, Michigan har lignende protester funnet sted. En gruppe mennesker møtte opp utenfor stemmelokale kort tid etter at AP spådde at Biden ville vinne staten.

De krever at tellingen stoppes, ifølge flere nyhetsbyråer.

For og mot

Motdemonstranter møtte opp i både Phoenix og Detroit med motsatt bønn. De krever at alle stemmene telles. I flere amerikanske byer har demonstranter tatt til gatene med samme budskap etter valgnatten.

I flere byer tok demonstranter til gatene med krav om at alle stemmene telles. Her i Philadelphia på onsdag, etter tirsdagens valg. Foto: Matt Slocum / AP

Innbyggere i Philadelphia og New York marsjerte søndag kveld med «hver stemme teller»-plakater. Også utenfor Det hvite hus troppet demonstranter opp.

De aller fleste demonstrasjonene har vært fredelige. Men enkelte steder har vold og plyndring oppstått.

Butikkvinduer er knust etter at demonstrasjoner for og mot Trump ildnet til i Portland i Oregan. Minst ni personer ble arrestert, ifølge politiet. Inkludert en som kastet en molotov cocktail.

Flere demonstranter i Portland ble arrestert etter sammenstøt med politiet. Foto: Marcio José Sanchez / AP/NTB

Politiet skal ha beslaglagt en rifle, ammunisjon, en kniv, hammere og fyrverkeri. Det melder lokalavisen Oregon Live.

En demonstrant i Portland vandrer rundt med AK-47 rifle og banjo. Foto: GORAN TOMASEVIC / Reuters/NTB

Og det var langt fra den eneste demonstrasjonen som fant sted i Oregon i går. En gruppe mennesker samlet seg i fredelig protest mot rasisme, kun et par kvartaler unna der førstnevnte fant sted.

Det er ikke nytt at Portlands innbyggere tar til gatene. Der har folk demonstrert not politivold siden drapet på George Floyd før sommeren.

Tidligere i høst sendte president Trump inn nasjonalgarden for å slå ned på de voldelige sammenstøtene i byen. Han truet også med å kutte økonomisk støtte til det han omtalte som «anarkistbyer».

Portlands borgermester Ted Wheeler har vært sterkt kritisk til presidentens innblandelse. Statens guvernør Kate Brown vurderer likevel å sende inn å sende inn Oregon National Grad for å slå ned på uroligheter som kan oppstå etter valget.

Frykter mer vold

Frykten for voldelige demonstrasjoner var delt av mange i forkant av skjebnedagen tirsdag denne uken. Nyheter om at stadig flere skaffer seg våpen i valget har bidratt til uroen.

I oktober gjennomførte FBI hele 3,3 millioner bakgrunnssjekker for kjøp av skytevåpen. Det var nesten en halv million flere enn i september. Og en økning på 38 prosent fra samme tid i fjor, skriver Forbes.

Trump-supportere protesterer utenfor stemmelokalet i Phoenix. I bakgrunnen står to motdemonstranter. Foto: Matt York / AP/NTB

Det er langt fra sikkert når det er klart hvem som vinner presidentvalget. Flere frykter derfor at demonstrasjonene vil trappe opp i den kommende tiden. Selv om Biden ligger i ledelsen torsdag morgen, har Trump varslet at han vil kreve nye tellinger i flere stater.

På onsdag sendte den sittende presidenten søksmål til statens Georgia, Pennsylvania og Georgia, meldte AP. Begrunnelsen er mangel på innsyn i stemmetellingen.

Med det er grobunnen lagt for et valgresultat som kan strekke seg over lang tid. Særlig om saken ender opp i høyesterett.

