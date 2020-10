Erdogan stempler Macron som mentalt syk. Samtidig blir franske varer boikottet i stadig flere land

Lørdag viste unge og eldre sitt sinne mot president Emmanuel Macron og Frankrike i den tyrkiske storbyen Istanbul. Frankrike er nå utsatt for en ny bølge sinne fra muslimer. I går var det også demonstrasjoner i Gaza, mens det har dukket opp boikottaksjoner i flere land. Bakgrunnen er president Macrons oppgjør med islam etter at en fransk lærer ble drept for å ha brukt Mohammedkarikaturene i undervisningen. Foto: MURAD SEZER /AP/NTB