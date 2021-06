Taliban tar kontroll over viktig grenseovergang

Taliban har tatt kontroll over Afghanistans viktigste grenseovergang til Tadsjikistan. Det siste døgnet er ti distrikter falt.

En afghansk Humvee i Kunduz, som ifølge politiet er omringet av Taliban. Foto: Abdullah Sahil / AP / NTB

NTB-AFP-DPA

12 minutter siden

Grensebyen Shir Khan ligger lengst nord i landet, rundt 50 kilometer fra provinshovedstaden Kunduz. Dette er en av Talibans viktigste erobringer siden de trappet opp sine angrep da USA og Nato begynte tilbaketrekkingen fra Afghanistan 1. august.

– Etter en times kamp i morges erobret dessverre Taliban havnen og byen Shir Khan og alle grensestasjonene mot Tadsjikistan, sier Khaliddin Hakmi i provinsrådet i Kunduz

– Vi måtte trekke oss tilbake fra alle kontrollpostene, og noen av våre soldater krysset grensen. Taliban-krigerne var overalt, hundrevis av dem, sier en offiser, som ikke ønsker å bli navngitt.

Taliban bekrefter at de har kontroll over havnen og alle grensestasjonene i Kunduz.

Minst ti distrikter falt

Taliban har det siste døgnet tatt kontroll over minst ti distrikter i sju forskjellige provinser.

Myndighetene opplyste tirsdag at de har tatt kontroll over Nahrin og Baghlan-e Markazi i Baghlan-provinsen, mens kamper pågikk også i et distrikt i provinshovedstaden Pul-e Khumri.

Samtidig meldes det at Khamab-distriktet i Jawzjan-provinsen ble overgitt til Taliban uten motstand. Provinsguvernøren forsøker nå å finne ut hvorfor.

Kushendeh i Balkh-provinsen, også i Nord-Afghanistan, har også falt til Taliban, ifølge en lokal tjenestemann og et parlamentsmedlem fra provinsen.

Også i sør

Taliban har også fått kontrollen over tre distrikter i Pakitya i sør, i tillegg til distrikter i provinsene Kandahar, Uruzgan og Zabul.

Også i Faryab-provinsen, der Norge lenge hadde ansvar for sikkerheten, rykker Taliban raskt fram. Hovedstaden Maimana er under beleiring, og det er frykt for at hele provinsen snart faller.

Siden USA og Nato startet tilbaketrekningen fra Afghanistan 1. mai, har Taliban tatt kontroll over minst 60 av landets 400 distrikter i 34 provinser.

Ifølge FN erobret Taliban fem distrikter i hele fjor, men regjeringsstyrkene tok fire av dem tilbake i løpet av få dager.