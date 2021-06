Saken som felte statsministeren, ble plutselig begravet. Likevel er ikke krisen over.

To dager etter at statsminister Stefan Löfven ble felt, tok saken en ny vending. Nå er spørsmålet om hjelpen kom for sent.

Statsminister Stefan Löfven og Centerpartiets leder Annie Lööf. Ingen av dem vil ha nyvalg, men hva må til for å redde Löfvens regering? Foto: Lars Schröder, TT/NTB

Nå nettopp

Mandag ble statsminister Stefan Löfven felt i Riksdagen. Det var første gang i historien at en mistillitsavstemning endte slik i Sverige.

Nå har det politiske spillet om regjeringsmakten fått en egen dynamikk. Alle venter på neste trekk. Derfor er det uvisst hva som blir resultatet. Men det har skjedd ting de siste dagene.